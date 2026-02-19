İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancı öğrencileri temsilen bir grup öğrenci ile bir araya gelerek muhaceret işlemlerinde yaşanan sorunları görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede öğrenciler, özellikle mezuniyet sonrası veya eğitim süreci devam ederken ülkelerine dönüş aşamasında muhaceret işlemlerinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Çıkış işlemleri, cezai yaptırımlar ve prosedürlerde karşılaşılan aksaklıkların mağduriyet yarattığını ifade eden öğrenciler, bu konuda destek talep etti.

İçişleri Bakanı Oğuz da konunun hassasiyetle ele alınacağını belirterek, muhaceret işlemlerinin yasalar çerçevesinde daha düzenli ve mağduriyet yaratmayacak şekilde yürütülmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.

Oğuz, eğitim amacıyla ülkeye gelen öğrencilerin süreçlerini sorunsuz şekilde tamamlayabilmelerinin önemine dikkat çekerek, ilgili birimlerle koordineli adımlar atılacağını kaydetti.