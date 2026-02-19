KKTC’de 24 saatte en fazla yağmur metre kareye 10 kg ile Zaferburnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası metrekare başına kaydedilen yağış miktarları şöyle:

"Zaferburnu 10, Mağusa 9, Alsancak, Lapta 8, Selvilitepe, Yeşilırmak 7, Kozanköy, Kalkanlı, Mehmetcik, Taşkent, Girne, Boğaz 5, Akıncılar, Yenierenköy, Dipkarpaz, Kantara, Salamis, Sipahi, Çamlıbel, Çayırova, Lefke 4, Çayönü, Kaleburnu 3 kilogram.”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kilogram arası yağış kaydedildi.