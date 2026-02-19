Kıbrıs Türk Kültür Derneği, tıp profesörü, araştırmacı ve yazar Derviş Mehmet Manizade’yi, vefatının 23’üncü yıl dönümünde andı.

Dernek yayımladığı mesajda, 1903 yılında Limasol’da dünyaya gelen, ömrünü Kıbrıs davasına adayan, 16 Şubat 1946’da kurulan Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alan ve geçmişte derneğin İstanbul Şube Başkanlığı görevini de üstlenen Derviş Mehmet Manizade’yi saygı, minnet ve özlemle andı.