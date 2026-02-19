Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içerisinde ilkbahar patates ekimi yapılan araziler için 16 Şubat tarihinde sona eren beyan süresi 23 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Açıklamada, patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği kaydedildi.

Patates beyanı yapılan başvuru formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacak.