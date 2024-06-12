Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkede enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılmasına özel önem verdiklerini kaydederek, 2032 yılına kadar ülkedeki elektrik üretiminin tamamını "yeşil" enerji kaynaklarından sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman, Duşanbe’de düzenlenen Uluslararası Su Konferansı’na katıldı.

Rahman, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin "yeşil" ekonomiye geçişini sağlamaya yönelik çabalarını artırdıklarını kaydederken, suyun bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Halen Tacikistan'ın elektriğinin yüzde 98'inden fazlasının hidroelektrik santrallerde üretildiğini ifade eden Rahman, “2032 yılına kadar bu rakamı yüzde 100'e çıkarmayı, yani elektrik üretimini tamamen 'yeşil' enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Rahman, su konularında sınır ötesi işbirliğine özel önem verdiklerini dile getirirken, bu bağlamda, ülkesinin Orta Asya'daki bölgesel işbirliğini ve su sorunlarının çözümüne yönelik yapıcı diyaloğu daha da güçlendirmeye hazır olduğunu aktardı.

Son yıllarda dünyada iklim değişikliğinin yanı sıra su sorunlarının da yaşandığına dikkati çeken Rahman, suyun sadece bir içecek değil, enerji ve gıda üretiminde, endüstriyel kalkınmada, çevresel sürdürülebilirlikte ve yaşamın diğer alanlarında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.