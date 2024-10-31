Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Irak'ta şiddetli yağış ve fırtınanın görüldüğü kötü hava şartları etkili oluyor.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün X platformundan yapılan açıklamada, ülkenin birçok yerinde olumsuz hava şartlarına ilişkin uyarıda bulunuldu ve 10 bölge için tehlikeli "kırmızı alarm" tanımlaması yapıldı.

Kötü hava şartlarının etkili olduğu kuzey sınırları El-Kasim, Hail, Eş-Şarkiye, Riyad, Asir, El-Baha, Cazan, Medine ve Mekke bölgelerinde dikkatli olunması ve talimatlara uyulması çağrısında bulunuldu.

Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada da bugün saat 12.00'den 21.00'e kadar Medine'de "şiddetli yağmur" uyarısında bulunuldu.

Kötü hava şartları arasında "şiddetli rüzgar, yatay görüş eksikliği, dolu, şiddetli yağış ve yıldırım" görülebileceği kaydedildi.

- Kuveyt'te sağanak ve kuvvetli rüzgar

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Meteoroloji Dairesi Müdürü Abdulaziz el-Karavi, yaptığı açıklamada, pazar sabahına kadar bazen gök gürültülü yağış görüleceğini belirtti.

Ülkenin, üst atmosferdeki alçak basıncın eşlik ettiği bir alçak basıncın uzantısından etkilendiğini kaydeden Karavi, bu etkileşimin alçak ve orta bulutların ve zaman zaman kümülonimbus bulutlarının oluşumuna, hafta sonu yer yer gök gürültülü yağışa yol açabileceğini aktardı.

- Katar

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, denizde kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar konusunda uyarıda bulunuldu.

- Irak'ta sel ve fırtına

Irak Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, bugün yağmurun yanı sıra sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, bu durumun devam edeceği ve ilerleyen günlerde ülkenin bazı bölgelerinde sis oluşabileceği ifade edildi.