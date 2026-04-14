İran ve ABD, 7 Nisan’da Hürmüz Boğazı’ndan ‘güvenli geçişin’ sağlanması dahil bazı şartlarda anlaşmış ve ateşkes ilan etmişti. Ateşkesin ardından Pakistan’da yürütülen görüşmelerde mutabakata varılamadı.

Bunun üstüne ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alacaklarını, İran limanlarını hedef alacaklarını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün (13 Nisan) Türkiye saatiyle 17:00’de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere deniz ablukası başlattığını açıkladı. Bugünse anlık gemi takip sistemi MarineTraffic verilerine göre dört gemi ablukayı deldi.

‘Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir’

Amerikan New York Post gazetesine telefonla kısa bir röportaj veren Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin konuştu.

Trump, halen İslamabad’da bulunan New York Post muhabirine “Gerçekten orada kalmalısınız çünkü önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir ve biz oraya gitmeye meyilliyiz. Bu mümkün bir şey, neden biliyor musunuz? Çünkü (Pakistan Genelkurmay Başkanı) Mareşal (Asım Munir) harika bir iş çıkarıyor” dedi.

Müzakerelerin süreceği beklentisi petrol fiyatlarını düşürdü

İlk görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ABD ve İran’ın karşılıklı açıklamalarıyla yeniden gerilim yeniden tırmanmış, petrol fiyatları da yükselmişti.

Bugünse yeniden masaya oturabileceği söylentisi finans piyasalarında olumlu tepkiye yol açtı ve dün 104,24 dolara yükselen petrol fiyatları bugün 95 dolara kadar geriledi.