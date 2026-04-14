ABD, vatandaşlarının kaçırılması ve çeşitli tesislere yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak’taki Ketaib Hizbullah lideri Ahmed el-Himeydavi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Açıklamada, “Şiddeti durdurmamıza yardımcı olun. Himeydavi'yi durdurmamıza yardımcı olun” ifadelerine yer verilirken, kamuoyundan ellerindeki bilgileri yetkililerle paylaşmaları istendi.

Açıklamada, Himeydavi’nin fotoğrafına da yer verildi.