İngiltere hükümeti, Alman medya grubu Axel Springer’ın 170 yıllık köklü gazete The Telegraph’ı satın almasına onay verdi.

Kültür Bakanı Lisa Nandy, yaptığı açıklamada birleşmeye rekabet ve yabancı sahiplik gerekçeleriyle müdahale etmeye gerek görmediğini belirtti.

575 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMA

Axel Springer, geçen ay yaptığı açıklamada Telegraph’ın basılı ve dijital varlıkları için 575 milyon sterlin (yaklaşık 661 milyon dolar) ödeyeceğini duyurmuştu.

Şirket, Almanya’da Bild ve Welt gazetelerinin yanı sıra Politico haber platformunun da sahibi.

UZUN SÜREN SATIŞ SÜRECİ

Telegraph’ın satışı yaklaşık üç yıldır uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyordu.

2023’te ABD merkezli RedBird Capital ile Abu Dabi merkezli International Media Investments ortaklığı olan RedBird IMI, gazete için anlaşmaya varmıştı.

Ancak Birleşik Krallık hükümeti, Abu Dabi’nin basın özgürlüğü konusundaki siciline ilişkin endişeler nedeniyle sürece müdahale etmiş ve satışın yeniden değerlendirilmesini istemişti.

“EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK KORUNACAK”

Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Telegraph’a önemli yatırımlar yapılacağını söyledi.

Döpfner, gazetenin küresel bir medya ağına katılacağını ancak “editoryal çizgisini ve İngiliz kimliğini koruyacağını” vurguladı.

Son onayla birlikte Telegraph’ın geleceğine ilişkin belirsizlik de sona ermiş oldu.