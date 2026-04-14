CNN’in haberine göre Afrika dışında vahşi su aygırı yaşayan tek ülke Kolombiya. Bu hayvanlar da ülkeye 1980’lerde getirilmiş.

1993’te polisin öldürdüğü dünyanın en tanınmış uyuşturucu baronu Escobar, ülkeye bir dişi ve bir erkek hipopotam dahil olmak üzere egzotik hayvanları kaçak yolla getirmişti.

Escobar’ın ‘kişisel hayvanat bahçesi’ için getirdiği dört su aygırının soyundan üreyenlerin sayısı 2023’de 170’e ulaştı. Hacienda Napoles adlı çiftlikten kaçan hayvanların 100 kilometre uzağa kadar yayıldığı belirlendi.

Bölge halkı için önemli bir turizm kaynağı haline gelen su aygırları aynı zamanda ciddi bir tehdit unsuru.

Pablo Escobar. Fotoğraf: Arşiv

Çevre yetkilileri su aygırlarının köylülerle karşı karşıya geldiğini, ayrıca nehir manatileri gibi yerel türlerin besin ve yaşam alanlarına yayıldığını öne sürüyor.

TRT Haber’in aktardığına göre Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez kısırlaştırma veya hayvanat bahçelerine nakil gibi yöntemlerin hem maliyetli hem de yetersiz kaldığını duyurdu.

80 hayvanın öldürüleceğini duyuran bakan “Bu adımı atmazsak popülasyonu kontrol edemeyiz. Ekosistemimizi korumak için bunu yapmak zorundayız” dedi.

Nüfus 2035’e kadar 1000’e çıkabilir

Hayvan hakları aktivistleri öldürme planını sert bir dille eleştirdi. Senatör Andrea Padilla, kararı ‘zalimce’ buldu.

Ülkede su aygırlarının 2022’de ‘istilacı tür’ ilan edilmiş, bu durum itlafın önünü açmıştı. Tahminlere göre hiçbir şey yapılmazsa su aygırı nüfusu 2035’e kadar 1000’e yükselecek.

Hayvan hakları aktivistleri kısırlaştırmanın da hayvanlar için acı olacağını ve veterinerler için büyük tehlike içerdiğini söylüyor. 2021’de sürüden 24 birey kısırlaştırılmıştı.