İtalya, İsrail ile askeri ekipman değişimi ve teknoloji araştırmalarını kapsayan savunma anlaşmasını askıya aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Verona’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Mevcut durum göz önünde bulundurularak hükümet, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik olarak yenilenmesini askıya alma kararı aldı.” dedi.

Diplomatik kaynaklar da anlaşmanın askıya alındığını doğrulayarak, “Bu koşullarda anlaşmayı sürdürmek siyasi açıdan zor olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.

2006 YILINDAN BERİ YÜRÜRLÜKTEYDİ

İsrail tarafından 2006 yılında onaylanan anlaşma, her beş yılda bir gözden geçiriliyordu.

Anlaşma savunma sanayii iş birliği, askeri personelin eğitimi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve bilgi teknolojileri alanlarında ortak çalışmaları kapsıyordu.

GERİLİM LÜBNAN'DAKİ OLAY İLE TIRMANDI

İki ülke arasındaki ilişkiler, Lübnan’da yaşanan bir olayın ardından gerildi.

İtalya, İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletler barış gücünde görev yapan İtalyan askerlerin bulunduğu konvoya uyarı ateşi açtığını öne sürdü. Olayda bir araç zarar görürken yaralanan olmadı.

KARŞILIKLI DİPLOMATİK HAMLELER

Gerilim bununla sınırlı kalmadı. İsrail de İtalya’nın büyükelçisini çağırdı.

Bu adım, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin İsrail güçlerinin Lübnan’daki sivillere yönelik “kabul edilemez saldırılarını” kınayan açıklamalarının ardından geldi.

Aynı zamanda başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Tajani, pazartesi günü Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Dışişleri Bakanı Youssef Raggi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in sivil halka yönelik kabul edilemez saldırıları karşısında İtalya’nın dayanışmasını iletmek üzere buradayım” ifadelerini kullandı.