Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, 14.05.2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araç içerisinde araç sürücüsü olarak bulunan Mohamed Awad ve konu araçta yolcu olarak bulunan Amro Sudan’ın şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine üzerlerinde arama yapıldığını söyledi.

Araçta Hintkeneviri Bulundu

Polis, araçta yapılan aramada beyaz renk A4 kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir gram ağırlığındaki hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Mahkemeden Teminat Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.