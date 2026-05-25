Gönyeli’de meydana gelen “Polisi Darp, Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İtale-i Lisan ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarından tutuklanan Ertunç Sayıner mahkemeye çıkarıldı.

Alkollü kazanın ardından polis memurunu darp etti

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Duran Dal, olayın 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.50 sıralarında Alayköy Çemberi’nde meydana geldiğini anlattı. Polis, alkollü trafik kazasıyla ilgili Gönyeli Polis Karakolu’nda bulunan zanlıya “alkollü araç kullanmak” suçundan bildirim yapıldıktan sonra tutuklanmak istendiğini söyledi.

Polis, zanlının nefesinde yüzde 180 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette polis memurunu eliyle çenesinden ittirerek yere düşürdüğünü belirtti. Zanlının ayrıca hakaret ederek “kazadan beni içeri mi sokacaksınız” dediğini ve bu şekilde itale-i lisan ile rahatsızlık suçlarını da işlediğini kaydetti.

Zanlının çok sayıda sabıkası ve açıkta dosyası var

Polis, zanlı hakkında geçmiş yıllarda birçok suçtan dosya tanzim edildiğini anlattı. Buna göre zanlının;

2019 yılında Güzelyurt’ta darp,

2022 yılında Lefkoşa’da kasti hasar, özel hayatın gizliliğini ihlal, tecavüzi alet taşıma, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket,

2023 yılında Girne’de darp, kanunsuz bıçak taşıma ve itale-i lisan,

2024 yılında Lefkoşa’da darp,

2024 yılında Gönyeli’de trafik kazası, polisi darp ve görevinden men,

2025 yılında Girne’de uyuşturucu madde (kokain) tasarrufu ve kanunsuz bıçak taşıma,

Mahkeme emrine riayetsizlik,

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma,

Üniformalı polisin “dur” emrine riayet etmeme suçlarından dosyaları bulunduğunu açıkladı.

Polis ayrıca zanlının 2019 yılından beri sürekli suç işlediğini, hakkında hazırlanan birçok dosyanın tebliğ edilemediğini ve yargılanmaktan kaçtığını söyledi. Geçmiş trafik suçları nedeniyle sürüş ehliyeti iptal edilmesine rağmen araç kullanmaya devam ettiğini de belirtti.

Savcılık tutuklu yargı talep etti

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu ise zanlının 11 açıkta meselesi bulunduğunu belirterek, serbest kalması halinde yeniden suç işlemeye meyilli olduğunu söyledi ve zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

“Cezaevine gitmek istemiyorum”

Mahkemede söz alan zanlı, cezaevine gönderilmek istemediğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi ise zanlıya daha önce birçok kez fırsat verildiğini belirterek, “Beş kez mahkeme sana şans verdi ancak teminatla serbest olduğu zaman diliminde suç işlemeye devam ettin” dedi.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.