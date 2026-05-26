Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı. Polis memuru Talu, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:50 raddelerinde Lefkoşa'da Kızıltaş’ta sakin zanlının aralarında anlaşmazlık yaşadığı ev arkadaşı M.S.E.S.M.'nin karnına tasarrufunda bulundurmuş olduğu toplam uzunluğu 26,5 cm ağız uzunluğu 13,5 cm olan bıçağı kasten bir kez sokup çıkarmak sureti ile ağır şekilde yaraladığını söyledi.

Yaralı Ameliyata Alındı

Polis memuru, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat edilip akabinde cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının olayın ardından Lefkoşa Adli Şubeye gelerek teslim olduğunu açıkladı. Polis, aynı gün olayda kullanılan bıçağın olayın gerçekleştiği ikametgahta tespit edilip emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Şikayetini Geri Çekti

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yaralının durumunun iyi olduğunu, 24 Mayıs’ta ifade vererek şikayetini geri çektiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının hem suçunu hem aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Mahkemeden Teminat Emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.