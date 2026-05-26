Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has olguları aktardı. Polis, 18.05.2026 tarihinde saat 14:45 raddelerinde İtalya'da sakin İtalyan uyruklu Anton Petrov’un Güney Kıbrıs’tan tespit edilmeyen bir yerden gizlice 1. Derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'ye girdikten sonra Ercan Havalimanı’na gelip tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunu orada görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının askeri mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini belirtti. Polis, bu süre içerisinde sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunun Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kriminal Şube’ye incelenmek üzere gönderildiğini açıkladı.

Kamera kayıtlarında geçiş tespit edilmedi

Polis, zanlının sözlü beyanında KKTC’ye Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan girdiğini söylediğini ancak yapılan kamera incelemesinde Metehan’dan KKTC’ye geçmediği gibi herhangi bir giriş işleminde de bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Mahkemeden 8 gün ek tutukluluk emri

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.