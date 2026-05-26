Girne’de meydana gelen “Resmi Sahte Belge Düzenleme, Resmi Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklanan zanlılar Mostafizur Rahman ve M.D Shohıdul Islam mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Tanay olayla ilgili bulguları aktardı.

Yaklaşık 20 kişiye sahte ehliyet temin edildiği öne sürüldü

Tanay, 2025 yılı Ekim - 2026 Nisan ayları içerisinde Girne’de aynı yerde sakin zanlılar Mostafizur Rahman ve M.D Shohıdul Islam’ın, KKTC’de ikamet etmekte olan ve herhangi bir sürüş ehliyetleri bulunmayan Bangladeş uyruklu yaklaşık 20 kişiye, yurt dışından adlarına sahte Bangladeş sürüş ehliyeti yaptırdıklarını söyledi. Polis, sahte ehliyetlerin kargo ve ismi tespit edilmeyen şahıslarla KKTC’ye getirildiğini kaydetti.

Sahte ehliyetleri tedavüle sürdüler iddiası

Polis, zanlıların sahtelenmiş olduklarını bildikleri Bangladeş ehliyetlerini, KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi amacıyla Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okulu aracılığıyla Girne Gelir ve Vergi Dairesi’ne tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, mühürlenmesini sağladıkları sahte ehliyetleri KKTC sürüş ehliyetine çevirerek sahte davranışla kayıt temin ettiklerini mahkemeye aktardı.

Binlerce lira para aldıkları belirtildi

Polis memuru Ali Tanay, zanlıların yapılan işlemler karşılığında Bangladeş uyruklu şahıslardan toplam 48 bin TL ve 695 Amerikan doları almak suretiyle sahtekarlıkla para temin suçunu işlediklerini söyledi.

Evde yapılan aramada ehliyet bulundu

Polis, olayın bilgilerine 25 Mayıs 2026 tarihinde ulaşıldığını ve ilk etapta Mostafizur Rahman ile M.D Shohıdul Islam’ın derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, aynı gün Mostafizur Rahman’ın ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, S.R.O. isimli şahıs adına düzenlenmiş bir adet Kuveyt sürüş ehliyetinin tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk emri

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler, incelenmesi süren emareler ve aranan şahıslar bulunduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.