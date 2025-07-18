(Kamalı Haber) - Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve eczacılık ve zehirler yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan Kıbrıslı Rum Ilıas Chrıstodoulou mahkemeye çıkarıldı.

Polis Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Fuar Alanı kuzey kısmındaki toprak alanda KMP 446 plakalı salon araç park halinde şüpheli vaziyete tespit edildiğini söyledi. Polis, araçta yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet cam pipo ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal karıştırıcı, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk elektronik tartı cihazı, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 6 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile eczacılık ve zehirler yasasına aykırı 13 adet lirika marka haplar bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.