(Kamalı Haber) - Komşularına ait bisikletleri çalan del Rahman Abdullah Hassan Yousef sirkat suçlamasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’da Gönyeli’de Tandoğan Sokakta bulunan bir apartmanın merdiven ayakları boşluğunda muhafaza edilen A.A.’ya ait 1 adet 3 bin TL değerindeki ümit marka kırmızı renkli bisiklet ile 1 adet 5 bin TK değerindeki mavi renk cover marka bisikletleri sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının çaldığı bisikletleri facebook uygulamasından satışa sunduğunu belirtti. Polis, zanlının ümit marka kırmızı renkli bisiklet İskele’de sakin bir şahsa kendisinin olduğunu belirtip sahte davranışla satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının yine aynı apartmanda 4 bin TL değerindeki Cabo marka bisikleti sirkat ederek daha önce bisikletini çaldığı A.A.’ya satmak istediği esnada suçüstü hali tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına haftada bir gün ispat-vücut yapmasına 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.