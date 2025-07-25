(Kamalı Haber)-Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarruf” suçundan tutuklanan Muhammed Öner yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemeye olguları aktardı. Polis, 23.07.2025 tarihinde KKTC'de turist olarak bulunan zanlının Ercan Havalimanında KKTC'den çıkış yapmak için gittiğini, yolcu salonunda Kale 8 diye bilinen kontrol noktasından geçtiği sırada bagajında yapılan kontrolde adı edilene ait bir şortun cebinde 1 adet 9 mm tabanca mermisi bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 29.06.2025 tarihinde söz konusu bir adet mermi ile Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, tabanca mermisinin emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Polis, balistik incelemeye gönderilen mermiyle ilgili raporun çıktığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve ülkede kalıcı bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ay süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.