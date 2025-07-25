(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Ferhat Kino mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 22 Temmuz 2024 tarihinde saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da Tuncay Azeri Sokak’ta park bir şahsa ait bahçe içerisinde park halinde bulunan kilitsiz araçtan bin 300 sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, aynı gün yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sunalp, soruşturma kapsamında çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, zanlının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 23 Temmuz’da Lefkoşa’da tutuklandığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Polis, bölgede benzer vakalar olduğunu, araç sayısının artabileceğini, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.