(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan gerçekleştirilen "Karkas" operasyonunda tutuklanan zanlılar Abdulmuhaymin Abdulrahman Mohammed Shirmeet ve Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Ortaköy’de 4 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından alınan bilgide içerisinde 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan paketin bırakıldığı öğrenilerek pusu görevine başlandığını ve akabinde zanlı Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris’in kullanımında bulunan JG 345 plakalı araç ile olay yerine gelerek araçtan inen zanlı Abdulmuhaymin Abdulrahman Mohammed Shirmeet’in konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alması üzerine alıkonularak, tutuklandığını söyledi. Polis, aracı kullanan Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris’in ise olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, kaçan zanlının aynı gün Gönyeli’deki ikametgahına girerken yakalandığını açıkladı. Polis, zanlı İdris’in evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis memuru, zanlı Shirmeet’in ise kaldığı ev sorulduğunda Girne’de bir adres verdiğini ancak adrese gidildiğinde zanlının orada kalmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ikinci kez sorgulandığını, bu kez gerçek adresini söylediğini, Girne’de kaldığı evin tespit edilerek arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada 7 bin 400 TL, 100 dolar, bin 805 sterlin ve 3 bin 300 euro nakit paralar bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı Shirmeet’in ifadesinde uyuşturucuyu bir şahısla birlikte Lefkoşa’da bir konumdan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, her ikisinin de öğrenci kaydının iptal edildiğini, ele geçirilen maddenin yüklü miktarda olmasından dolayı zanlıların hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu, yargılamadan kaçabileceklerini belirtti. Polis memuru, ayrıca Shirmeet’in benzer suçtan askıda davası olduğunu belirterek, her iki zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı İdris’ib avukatı Ramadan Sanıvar tutuklu yargı talebine itiraz etmezken, polise sorular sordu ve bazı iddilarda bulundu. Sanıvar, müvekkilinin korsan taksicilik yaptığını, olay günü zanlı Shirmeet’in kendisini alıp, bir yere götürmesi için aradığını, uyuşturucu alacağından haberi olmadığını iddia etti. Sanıvar, müvekkilinin korsan taksicilik yaptığı için yakalanmamak adına polisi görünce kaçtığını ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.