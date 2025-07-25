(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında valizinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yeşil renk toz ile bir adet metal öğütücü bulunan Salih Yılmaz yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Abdilkerim Yaşar mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde, saat 07:00 raddelerinde, Ercan Havalimanı Kale 8 diye bilinen X ray cihazından geçmekte olan zanlının üzerinde ve eşyalarında bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, bagajının içerisinde bir adet metal gri renk öğütücü içerisinde şüpheli kalıntılar ve yine bir poşet içerisinde ne olduğu bilinmeyen şüpheli yeşil renk toz madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini ve sonuçların çıktığını açıkladı. Polis, yapılan analiz sonucu yeşil tozun uyuşturucu olmadığının araştırıldığını, öğütücü içerisinde ise 300 miligram hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist statüsünde giriş yaptığını ve ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.