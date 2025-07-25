(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen "Bina Açma ve Sirkat "suçlarından tutuklanan Yusuf Baygut yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Temmuz tarihinde saat 03.25'de Lefkoşa'da Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir marketin kapalı olduğu esnada alüminyumdan mamul arka giriş kapısını hasar vermeksizin açıp içeriye girmesine müteakip kasanın alt kısmında kilitsiz halde muhafaza edilen toplam 69.405 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden Lefkoşa'da tespit edilerek, Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, tasarrufunda toplamda 57515 TL nakit para emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında yapılan aramada 18225 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının olay esnasında giymiş olduğu kıyafetlerin kendi beyanları üzerine atmış olduğu Lefkoşa Dereboyu bölgesinde boş arazi içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlıya ait araç içerisinde yapılan aramada ise 3090 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, ayrıca zanlının iki arkadaşına borç olarak 11.000 TL ve 25200 TL karşılığı 460 STG verdiğinin öğrenildiğini ve yapılan soruşturmada konu şahıslardan ifade temin edilerek tutanak karşılığı nakit paraların emare alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 22 Kasım 2022 tarihinden beri 966 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.