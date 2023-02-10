Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan sporculardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "İsias Otel enkazında yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan dördünün daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Evlatlarımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, toplam 16 KKTC vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilirken isimleri açıklanmadı.

Cansız bedenlerine ulaşılan vatandaşların ailelerinin sosyal medyada yaptıkları açıklamalara göre isimler şöyle:

Hasan Bilgen, Alp Akın, Doruk Akın, Fahri Arkar, Duygu Bolsoy Kalaycı, Lavin Kalaycı, Özgür İçme, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Kaan Selim İş...

Enkazda hayatını kaybeden ancak henüz isimleri açıklanmayan vatandaşların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Turnuva için Adıyaman'da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafileleri İsias Otel'de konaklıyordu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 39 kişilik kafileden 4'ü depremin ilk saatlerinde kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulmuştu.

3 gündür enkaz altındaki 35 kişiye ulaşılmaya çalışılıyordu.

8 Şubat tarihinde Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından dün saat 06.00 sıralarında ilk defa bir öğrencinin cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı.