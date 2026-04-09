Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), hükümet ve toplumsal muhalefet çevrelerine, “Kriz ve savaş ortamlarında kaybetmeyi göze alamayanlar ne bugünü ne de yarını kazanamaz. Güven veremez, yeni bir ülke kuramaz. Gün o gündür. Yukardan başlayarak çok kazanandan çok, az kazanandan az kaybetmeyi seslendirmeye başlayalım ve zorlayalım” çağrısında bulundu.

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, dar gelirlinin, yoksulun, üreticinin, esnafın, ustanın alın terinin daha fazla ezildiği bir süreçten geçildiği savunularak, “İki yılı aşkın süredir kendini göstere göstere yaşanan bu süreç, savaşla birlikte sürdürülemez bir noktaya geldi” denildi.

Üretici dinamiklerinin her geçen gün daha çok kırıldığı ileri sürülen açıklamada, “savaşla birlikte akaryakıt ve gübre gibi temel girdilerde yaşanan fiyat artışlarının, tüm üretici faaliyetleri dolayısıyla hayatı berhava edecek noktaya geldiği” kaydedildi.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2024 yılında açılan yeni işyeri sayısının 1700 dolayındayken, 2025’te bu rakamın 1100’e indiği, 2026’nın geçen üç ayında ise 140’ta kaldığı ifade edilen açıklamada, önlemler alınmaması halinde ilerleyen günlerde mevcut olan işletmelerin de uçuruma düşeceği iddia edildi.

Bunun bir kriz olduğu ancak daha önemlisi uzun bir süredir yapısal bir sorunla karşı karşıya olunduğu savunulan açıklamada, “Savaşla birlikte bu yaşadıklarımız bunalıma dönüşmüştür” denildi.

Toplumun bir parçası üzerinden, geriye kalanlar göz ardı edilerek, çözüm olmayacağı ifade edilen açıklamada, her gün biraz daha el avuç açarak, borçlanarak, kaynakları tüketerek de çözüm sağlanamayacağı belirtildi.

-“Dayanışma ile bu ülkeyi yeniden kurmak için harekete geçmeliyiz”

Açıklamada, “Eldeki kaynaklarla yaşamı idame ettirmek, çoktandır vazgeçtiğimiz eşitlikçi anlayışı yeniden hatırlayarak, dayanışma ile bu ülkeyi yeniden kurmak için harekete geçmeliyiz” denildi.

Krizin ve savaşın diğer adının paylaşım ve dayanışma olduğu kaydedilen açıklamada, “Ürettiğimiz, planladığımız ve bunları başardığımız oranda ayakta kalabileceğimiz bir yapı için mücadele bizi bekliyor. Bu çağrıya ülkemizden yana kaygı duyan herkes kulak vermelidir” ifadelerine yer verildi.

“Hani kendi ayaklarımız üzerinde duracaktık?” sorusu sorulan açıklamada, “Tasarruf ederek, kaynakları yerinde kullanmak için formüller üretelim. Yarına bırakmadan çıkış yollarını ortaya koyalım” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

“Parmak arkasına saklanarak ya da popülizmle, tepkilerle, öfkeyle bir yere varamayız. Bir yapıyı bozmak veya yıkmak en kolayıdır. Zor olanı yeni yapıyı yeşertmek, kuruluşunu yapmaktır. Yarın çok geç olabilir.”