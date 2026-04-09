Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve parti heyeti, Gazimağusa açık pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

TDP’den verilen bilgiye göre, heyette MYK üyeleri Tacan Reynar ve Ece Balcı, Gazimağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ ile Gençlik Örgütü Başkanı Ali Azeri de yer aldı.

Pazar alanında stantları gezerek esnaf ve yurttaşları dinleyen TDP heyeti, partinin politikalarına ilişkin bilgi vererek soruları yanıtladı.

-Çeler

Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülke genelinde saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek, toplumun nabzını sahada tuttuklarını ifade etti.

Çeler, esnaf, üretici ve vatandaşla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, ekonomik sıkıntıların toplumun geniş kesimleri tarafından hissedildiğini söyledi..

- “Kısa, orta ve uzun vadeli politikalar hayata geçirilmeli”

Ekonomik gelişmelerin günlük yaşama etkilerine değinen Çeler, fiyat artışlarının yaşamı zorlaştırdığını söyledi.

Hayat pahalılığının arttığını ve alım gücünün düştüğünü savunan Çeler, kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

- “TDP’nin hedefi sürdürülebilir refah devleti”

TDP’nin ekonomik yaklaşımına da değinen Çeler, hedeflerinin sosyal piyasa ekonomisi temelinde sürdürülebilir bir refah devleti oluşturmak olduğunu kaydetti.

Yerel üretimin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Çeler, temel tüketim ürünlerindeki vergi yapısının yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

- “Kayıt dışı ekonomi bütçeye kazandırılmalı”

Çeler, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin bütçeye kazandırılmasıyla kamu gelirlerinin artırılabileceği görüşünü dile getirerek, “Ek maaş ve prim destekleriyle hem çalışan korunmalı hem de ekonomik denge sağlanmalıdır” dedi.

Ekonomik yükün toplumun tüm kesimlerine dengeli şekilde dağıtılması gerektiğini de savunan Çeler, krizin bedelinin yalnızca dar gelirli kesime yüklenemeyeceğini dile getirdi.