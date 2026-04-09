Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, partisinin Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek yasa sürecinde yer almayacağını açıkladı.

Demokrat Parti’nin yasa gücünde kararname sürecinde sistematik şekilde devre dışı bırakıldığını kaydeden Akpınar, buna rağmen devlet sorumluluğuyla hareket ettiklerini ancak gelinen aşamada ortaya çıkan tablonun "kabul edilemez" olduğu görüşünü belirtti.

Parti adına yazılı açıklama yapan Akpınar, son günlerde ülkede yaşanan gelişmelerin demokratik siyaset zemininin ne kadar hassas bir dengede ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

- “Sürecin Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik fiili müdahale boyutuna taşınması kabul edilebilir değil”

Hükümet tarafından Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan ve yasa gücünde kararname ile yürürlüğe konulan sürecin, muhalefet ve bazı sendikal çevreler tarafından yürütülen algı yönetimi ve yönlendirmeler sonucunda toplumsal bir gerilime dönüştürüldüğünü söyleyen Akpınar, bu sürecin Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik fiili müdahale boyutuna taşınmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Sendikaların toplumun önemli bir parçası olduğunu kaydeden Akpınar, hiçbir yapının halkın tamamının iradesiymiş gibi hareket ederek Anayasal kurumlara baskı kuramayacağını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin halkın iradesinin asli temsiliyet alanı olduğunu belirten Akpınar, bu iradeye yönelik her türlü fiili yönlendirme girişiminin demokratik düzene doğrudan müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

- “DP, kararname sürecinde sistematik şekilde devre dışı bırakıldı”

Akpınar, hükümet ortağı olmalarına rağmen yasa gücünde kararname sürecinde Demokrat Parti’nin sistematik şekilde devre dışı bırakıldığını, krizin ortaya çıkmasının ardından sürece dahil edilmek istendiğini belirterek, buna rağmen devlet sorumluluğuyla hareket ederek sürece halk için sahip çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ancak gelinen noktada Meclis çalışmalarının gerçek gerekçeler dışında ertelendiğini ifade eden Akpınar, görüşmeler kurulda sürerken, bekletilen özel bir uçakla Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu’nun, Meclis Başkanı Ziya Öztürker başkanlığında ve Meclis’te temsil edilen diğer siyasi partilerin bilgisi dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılmasının "kabul edilebilir sınırların dışına çıktığını" belirtti.

- “Bu tabloya Demokrat Parti ortak olmayacaktır ”

“Kendi getirdiği yasal düzenlemeye dahi sahip çıkamayan , süreci yönetemeyen bir anlayışın oluşturduğu bu tabloya Demokrat Parti ortak olmayacaktır .” diyen Akpınar, tüm bu nedenlere bağlı olarak Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek yasa sürecinde Demokrat Parti’nin yer almayacağını yineledi.

Akpınar, “Demokrat Parti’nin duruşu her zaman olduğu gibi nettir. Demokrasi sokakta değil, Meclis’te tecelli eder. Baskıyla değil, iradeyle yönetilir. Halkımızın iradesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.