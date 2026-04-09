Gazimağusa’da 12 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 22 yaşındaki Aziz Bakıcı tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 43 yaşındaki Aydın Topak yönetimindeki JD 251 plakalı çift kabin araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağından soluna doğru geçmeye çalışan yaya Aziz Bakıcı’ya çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Aziz Bakıcı, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını kaybetti.