Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, İzin Kurulu’nun ne zaman toplanacağını sorarak, pazartesi gününe kadar adım atılmaması halinde eylem uyarısında bulundu.

Federasyon Başkanı Karalar yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya çağrı yaparak, “İzin Kurulunda, boşalan üyenin yerine ne zaman yeni üyenin önergesini yapıp, Bakanlar Kurulu’ndan geçirip, komisyonun toplanmasını sağlayacaksınız” diye sordu.

Ocak ayından beridir taksi sektörünün beklediğini ifade eden Karalar, taksimetrelere zam yaptırılmadığını, üç buçuk aydır hakların gasp edildiğini ileri sürdü.

Karalar, pazartesi gününe kadar adım atılmadığı takdirde sektör olarak eylem kararı alıp, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olacaklarını bildirdi.