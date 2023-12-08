Türkiye’den İyi Parti Genel Başkanı Vekili Erhan Usta diyor ki;

“KKTC’deki arazi alımları İsrail tarafından finanse ediliyor!”

Artık bu tartışmalar çığırından çıkmıştır...

Bizim sınırların da ötesine taşmıştır!

Ya ortada bir gerçek var ya da birileri kafa karıştırmak için elinden geleni yapıyor...

Sonuçta MİT’de bu konuda bir çalışma yaptığı için sonucu beklemekten başka bir çaremiz yoktur!

En çok niye üzülüyoruz biliyor musunuz?

Her kafadan bir ses çıkmasına...

İsraillere satılan araziler konusunda tartışmalar niye alevlendi peki?

Çünkü bu konuda tek bir veri bile yok...

Böyle olunca da kimisi kasıtlı kimi de maksat muhabbet olsun düşüncesiyle bilmeden etmeden bol keseden sallıyor!

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Arazi satışları konusuna son olarak Cumhurbaşkanı Tatar da dahil oldu...

O da bu konuda spekülasyon yapılıyor diyerek kendini bu işten sıyırdı!

Ya da sıyırdığını zannediyor...

Eğer gerçekten de ortada bir spekülasyon varsa bunun tek sebebi devletin ta kendisidir!

Ne tuhaf değil mi?

Bu ülkenin gerçek nüfusu bilinmediği gibi yabancılara satılan arazilerin de rakamları bilinmiyor...

Bilinmeyince de bilgi kirliliği kaçınılmaz oluyor!

Ardından içinden çıkılmayacak sorunlar baş gösteriyor...

Devlet olarak açıkla gerçek rakamları, spekülasyon sona ersin!

Çok acı bir gerçektir ki devletin bu konudaki zayıflığı ve eksikliği artık iyice sırıtmaya başladı bu da anlamsız tartışmaları beraberinde getiriyor...

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Dünkü yazımızda oğluna çürük raporu arayan bir siyasiyi gündeme getirmiştik...

Sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre aradı ve kimi ima ettiğimizi sordu!

Biraz da kendi üstüne almış sanırız...

Dedik ya en milliyetçi en bayrak sevdalısı diye!

Niye isim yazmadığımızı da sordu...

Hele bir gerçekleşsin dedik elbette onu da yazacağız!

Zorlu beyi çok iyi tanıyanlardanız, onun böyle işlere girmeyeceğini de yine iyi biliriz...

Ama sözde milliyetçi olup konu bireysel kazanımlar olunca renk değiştirenleri de çok iyi biliriz!

Hele bu arkadaşın çürük raporu gerçek olsun...

Siz o zaman görün paparayı!

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Polise yeni istihdamlar yapılacakmış işte buna çok sevindik...

Geç de olsa doğru bir karardır bu!

Ama devlet erkanının bunu müjde olarak kamuoyuna sunmasını pek anlayamadık...

Bu ülkede partizanlık nedeniyle hiç gerekmeyen yerlere istihdamlar yapılırken asıl gerekli olan yerlere istihdam yapılmamaktadır, hem de yıllardır!

İstihdam kararını müjdeli haber diye vermek de neyin nesidir işte onu pek anlayamayız...

800’e yakın eksik personelle çalışan polis teşkilatı her şeye rağmen çok başarılıdır!

Çalışan sayısı arttıkça da başarısı aynı oranda artacaktır...

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Peki ya Sivil Savunma Teşkilatı?

Bizim bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 70 kişilik eksik bir kadro ile çalışmaktadır...

Teşkilat gücünü ve önemini Maraş depreminde fazlasıyla göstermiş onlarca hayat kurtarmıştır!

Ama nedense devletin birimleri yaşanan gerçeklere rağmen teşkilatın eksik kadrosunu tamamlamak için parmağını bile oynatmamaktadır...

Belli ki büyük depremden sonra 10 ay geçmesine rağmen devleti yönetenler bundan dersini çıkarmamıştır!

Bakalım daha ne kadar diretecekler artık bekleyip hep beraber göreceğiz...

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MESAJ KUTUSU

Sayın ErsinTATAR, bu ülkenin en yüksek makamında oturan birisi olarak ülkenin gerçek nüfusu ve yabancılara satılan topraklar konusunda sizin gibi düşünmeyenleri spekülasyon yapmakla suçlamak kolaycılıktan öte bir şey değildir. Hükümet nezdinde hem nüfus sayımı hem de arazi satışlarını miktarını belirlemeleri için girişimde bulunmanız en doğru tavır olacaktır!

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Sayın Dursun OĞUZ, doğru söyleyip dokuz köyden kovulanlar listesine nihayet siz de girdiniz. Şu anda en önemli bakanlıkta oturan bir şahıs olarak gerçek rakamları belirleyip kamuoyunu ve tabi ki hükümeti bilgilendirmekte gecikirseniz sadece hain değil gizli ajan olarak bile suçlanabilirsiniz!

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Sayın Ahmet BAŞTAŞ, genç iş insanlarının devlete okul kazandırma yarışında sizin de devreye girdiğinizi ve farklı olarak meslek okulu yapımı için müracaata hazırlandığınızı memnuniyetle duyduk. Hele de mesleki bir okulun olması ülke iş dünyası için büyük bir kazanım olacak...

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Sayın Pınar BARUT, bizim sektörde bir meslektaş bomba bir haber yapınca diğerleri buna destek vereceklerine tam aksi olur ve düşman ilan edilirler. Bunun da ardında kesinlikle siyasiler ve yine bazı iş insanları vardır. Sözde medya furyası boşuna yaşanmıyor ya...

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Sayın Zorlu TÖRE, dünkü yazımızı üzerinize almanıza hiçbir anlam veremedik. Bizim kastettiğimiz milliyetçilik örtüsü içinde toplumu değil de kendi bireysel menfaatlerini ön plana çıkaranlar içindi. Her şeyi üzerinize alırsanız gocunduğunuz algısı yaratabilir değil mi?

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Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, şeker son zamanlarda hayli yükseldiği için bazı meslektaş ve dostlarınızı fazlasıyla kırdığınız yönünde şikayetler gelmeye başladı. Bu kadar iş yoğunluğuna biraz ara verip dünya turuna çıkıp biraz istirahat etmeniz öneriliyor, eminiz ki size çok iyi gelecektir!

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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, artık unutkanlıktan mı yoksa işgüzarlıktan mı bilemeyiz ama bazı arkadaşlarınız buluşma sözlerinize bir türlü uymadığınız yönünde sitem dolu mesajlar göndermeye başladı. Yani iki günlük dünyada bu kadar yoğun çalışmak da neyin nesi Allah aşkına!

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Sayın Kemal ALTUNCOĞLU, esnaf kesiminin kredi başvurularının gittikçe arttığı bir süreçten geçtiğiniz konuşulmaya başlandı. Umarız yakında kaynak sıkıntısı yaşamazsınız zira bir çoğu sizden gelecek olan olumlu cevabı beklemeye başladılar...

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Sayın Şifa ÇİKA, kebap konusunda artık markalaşmaya gitme kararı aldığınız ve başlangıç olarak olumlu sonuçlar aldığınızı memnuniyetle öğrendik. Demek ki neymiş kendi bildiğiniz bölgenin dışına kesinlikle çıkmamak gerekmiş değil mi? Hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz...

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Sayın Bahar GÖKHAN, müzik dünyasında zirvedeki yerinizi her geçen perçinlerken Kanser hastaları için verdiğiniz konser sanat dünyasında büyük ses getirdi. Bir sanatçının sadece kendi için değil toplum yararına emek harcaması umarız diğer sanatçı arkadaşlara da iyi bir örnek teşkil eder...

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