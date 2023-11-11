Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Yıllardır bakanlıkların bakanlar ve yandaşları tarafından babadan miras gibi kullanıldığını biliyorduk.

Bakanlıklara arpalık gibi bakılır.

Bakanın kendi dahil hısım akrabası, odacısı, şoförü, partilisi yandaşı bakanlığın yani devletin kaynaklarını sömürür etinden sütünden faydalanır.

Sözümüz meclisten dışarı diyecektim ama bu kez meclisten içeri…

KKTC Cumhuriyet Meclisi siyasetten bir tık daha uzak daha saygın bir kurumdu hep.

Şimdi ortaya atılan iddialar bu algıyı yerle bir edecek cinsten.

Meclis gündemine kadar taşındı konu.

Muhalefet bastırdı hatta UBP’li vekilden destek bile geldi.

İddialar yenilir yutulur cinsten değil.

Muhatap ise direkt meclis başkanı Zorlu Töre!

Hem de Cumhuriyetin 40. yılını kutlama arifesinde…

Zorlu Töre’yi tanırız heyecanlıdır, hırslıdır, çalışkandır.

Seversiniz sevmezsiniz siyasi duruşu nettir.

Ancak iddialar çok ağır.

Başlıklar şöyle;

Aylardır tamirde olan ve akıbeti belli olmayan araçlara benzin alınıyor.

Sivil plakalı araçlara makam plakası takılıyor.

Meclisteki yönetim düzeni 1 senedir mevzuata uygun yapılmıyor.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında sıkıntılar var.

Başlıkları biraz açalım…

“Aylardır tamirde olan ve akıbeti belli olmayan araçlara benzin alındığını söylüyor meclis başkan yardımcısı.

Fazilet Özdenefe ,Meclis’e üç tane araç istendiğini, hatta söz konusu araçların ihalesinin bile yapıldığını ancak bundan meclis divanının haberi bile olmadığını söylüyor.

UBP Milletvekili Hasan Küçük de meclis konuşmasında, araç konusunda açıklama beklediklerini söylüyor ve ekliyor; “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak, eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum, Meclis Divanı’nı da zan altında bırakılıyor”

Çalışmayan araçlara benzin almak nedir?

Bu ne ucuzluktur…

Sonuç olarak muhalefet eleştiriyor, UBP’li de utanç duyuyor…

Peki sivil plakalı araçlara makam plakası takmak nedir?

Bu araçlardan birisinin de Törenin eşine ait olduğu iddia ediliyor.

Araç ihalesi konusundaki usulsüzlük, akaryakıt hırsızlığı, şahsi araçların makam arabası plakası ile kullanılması iddialar derhal aydınlatılmalıdır.

Bu leke ile yaşanmaz ve o makamda kalınamaz.

Cumhuriyet meclisi topluma örnek olması gereken bir mevkidir. Şahsi hırslar ve siyasi çıkarlara alet edilemez.

Hem bu iddiaları ortaya atanlar hem de bu iddiaların muhatapları kendini aklamak zorundadır.

Zorlu Töre tabi ki bu iddiaları kabul etmiyor. Ama şeffaf bir şekilde haklılığını ispatlaması gereklidir.

Töre daha öncede PGM’den 3 yakın koruma talep etmiş ve bu konu da kendisine yapılan eleştirilerle gündem olmuştu.

Ülkemizin ciddi sorunları var.

Bunların arasında bir meclis eksikti o da oldu…

Düşün artık şu milletin yakasından!

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