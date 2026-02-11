(Kamalı Haber)- Ayrelli toplarken farkında olmadan Alayköy civarından KKTC topraklarına geçen, bu nedenle askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği için tutuklanan Kıbrıslı Rum Andreas Papatisu’un aracında 16 adet av fişeği bulundu. Zanlı önce askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan askeri mahkemeye ardından kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf suçlarından ise Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Emre Koyun olguları aktardı.

Polis, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Alayköy bölgesi civarında askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının aracında yapılan aramada 16 adet 12 kalibre Güney Kıbrıs menşeli av tüfeği fişeği bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC’de herhangi bir yasal bağı olmadığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Savcı Ali Yeğen, zanlı aleyhine askeri yasak bölgeye gizlice girme suçundan da soruşturma olduğunu belirterek, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.