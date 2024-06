Kıb-Tek geçen ay elektriğe yüzde 9 zam yaptı...

Küçük bir zam olarak görülebilir!

Küçük olup olmadığını bu ay sonu göreceğiz...

Bahar aylarında klimalar kullanılmadı ama şimdi neredeyse 7/24 çalışıyor!

Yazın bir kenara faturalar geçen ayın en az 4-5 katı gelecek...

Toplum olarak başlayacağız yine sosyal medyada isyan bayrağı açmaya!

Aslında biliyor musunuz kimsenin zamlara aldırdığı filan yok...

Maksat sosyal medyada muhabbet olsun!

Sözde toplumsal muhalefet görevi filan...

Gariban zaten klima nedir bilmiyor geçiyorlar ailecek vantilatörün başına!

Ama üst kesim öyle mi?

...

Geçen ay yapılan yüzde 9’luk zamda kim tek bir ses çıkardı?

Muhalefet ya da sivil toplum örgütler ne yazık ki sustu...

Çünkü çok küçük bir rakam görülüyordu!

Tek bir kişi ses çıkardı;

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner...

Bu zammın gerekçelerini açıklayın dedi!

Öyle değil mi ya, petrol fiyatları filan yerinde sasıyor hatta biraz düşüş gösteriyor bu zam da neyin nesi...

Yarkıner sordu ama cevap alamadı!

Zam yapanlar her zaman ki gibi sessizliği seçti...

Zira bizde hesap verme geleneği yok!

Ben yaptım oldu bitti mantığı...

...

Şimdi bir söylentidir gidiyor...

Yeni zammın miktarı yüzde 13 olacakmış!

Bunu söyleyen kurumun içinden sendika başkanı...

Belli ki duymuş bir yerden o da açıklamış!

Kurum anında yalanladı, yok öyle bir şey diye...

Ama medya bunu dikkate bile almadı!

Çünkü ortada yıllara dayanan bir güvensizlik var...

Zam yok diyenler birkaç gün sonra zam kararlarını açıklıyorlar!

Ha keşke toplum olarak Ayer Yarkıner gibi sorgulamayı becerebilsek...

Beceremezsek becerenlere destek olsak!

Sorgulama yoksa yeni zamlara hazır olun...

Olduktan sonra sosyal medyada yaygara yapmaya hiç gerek yok!

...

Dün bir okuyucunun Girne antik limandaki fiyatlardan şikayetini kaleme almıştık...

2 Kahve iki dondurma bin 60 TL...

Diğer okuyucular ulaşıp gerçekten bu mu fiyatlar diye sordu!

Çünkü turizm açısından büyük bir kepazelikti...

Resmen turistin cebine göz dikme!

Ama daha da önemlisi limanda işletmesi olan esnaf arkadaşlar da bize ulaştı...

İşte bu çok hoşumuza gitti!

Çünkü fahiş fiyatların kendilerini de olumsuz etkileyeceğinin bilindeydiler...

Duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederiz!

Okuyucu bize işletmenin ismini verirse kendilerine memnuniyetle ileteceğiz...

Ama şu bir gerçek ki sorgulama artık bütün toplumun görevi haline gelmelidir!

Bireysel değil toplumsal kazançlar için...

...

Güzelyurt Portakal Festivali tüm coşkusu ile devam ediyor...

Çünkü artık geleneksel hale geldi ya!

Aslınsa orada çok ciddi bir drama yaşanıyor...

Narenciye dalında kalıp yerlere dökülürken festival düzenlemek de neyin nesi!

İnsan bir utanır yahu...

Hatta yüzleri kızarması gerek!

Hükümet narenciyecinin zararını ödeyince sorun çözüldü sanıyorlar...

Yok öyle bir şey!

Aksine bu sektöre büyük zarar veriyor...

Kolaycılığı seçiyor!

Bu sektör artık çok ciddi olarak masaya yatırılmalıdır...

Bir zamanlar 100 bin dönüm olan bahçeler şimdi nasıl oldu da 30 binlere düştü diye!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Serhan AKTUNÇ, Girne Antik Liman tüm güzelliğiyle turistler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor ancak keyfi uygulanan fiyatlar da can sıkıyor. Bakanlık olarak umarız çok da gecikmeden müdahale eder aç gözlü olanları olmayanlardan ayırırsınız...

...

Sayın Dursun OĞUZ, bıçaklamadan hapis yatan genç bir arkadaşa silah ruhsatı verilmesi Güzelyurt bölgesinde günün konusu olmaya devam ediyor. Allah korusun yarın bir gün bir olay yaşanırsa sizin için bunun hesabını vermek çok zor olabilir değil mi?

...

Sayın Faiz SUCUOĞLU, bu sıralar bazı yapılan tekliflere yanıt vermeden bir değil çok kez düşünmeniz gereken bin süreçten geçiyorsunuz. Siyaset bizde tamamen artık ayaklar altına düşürüldü, siyasetteki önemli bir isim olarak fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor, uyarmadı demeyin olur mu?

...

Sayın Erhan ARIKLI, AKSA’nın devlet bütçesine verdiği zararlar devam ederken sizin AKSA’nın gazetesinde övgü dolu açıklamalarınız size siyasette zarar verecek niteliktedir. Parti tabanınızdan bile yoğun tepkiler alıyorsunuz haberiniz olsun istedik. Bu arada Lefkoşa kuzey çevre yolu trafikte can almaya devam ediyor!

...

Sayın Savaş ORAKÇIOĞLU, Güzelyurt Kaymakamı olarak önceki günkü uyarımızdan sonra Lefke Kaymakamlığında yaşanan bir takım olayları mercek altına aldığınızı memnuniyetle öğrendik. Burası zaman zaman kesinlikle denetlenmeli vatandaşın şikayetleri dikkate alınmalıdır.

...

Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, devlet erkanının Adıyaman ziyaretinden sonra ithal et konusunda bir takım girişimler ve eylemler yapacağınızı açıklamıştınız ama nedense sessizliğe büründünüz. Acaba diyoruz şimdi siz de evinize ithal edilen üründen alıp kullanıyorsunuz?

...

Sayın Barış SEL, polis teşkilatının önemli isimlerinden birisi olarak son günlerdeki sosyal medya paylaşımlarınızda verdiğiniz mesajlar dikkatlerden kaçmıyor olsa gerek ki bazı mekanlarda tartışma konusu oluyor. Yine de mahkeme süreci yaşanırken bu konuda daha fazla hassasiyet göstermeniz gerekiyor...

...

Sayın Zeki ÇELER, son yayınlanan seçim anketini gördükten sonra biraz da hırslanıp bu kez sizin bir seçim anketi çalışması yaptırdığınız söyleniyor. Siz yine de genel seçimi değil Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanın zira sonuçlar partinizi de doğrudan etkileyecektir...

...

Sayın Metin ATAN, Kamu-Sen’in genel kurulunda rakip aday çıkmayınca bir dönem daha başkanlığınızın garanti olduğunu duyduk. Şimdiden tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz. Bu arada yakınlarınız artık aktif siyasete hazırlanmanız gerektiğini de konuşmaya başladılar, niye olmasın ki?

...