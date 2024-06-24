Polis Genel Müdürlüğü raporuna göre, 17-23 Haziran arasında 16 yangın meydana geldi. Rapora göre yangınlarda 1 milyon 565 bin TL’lik zarar meydana geldi.

Yangın çıkış nedenleri şöyle:

“Elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yağın sıcak aksamlarla temas edip alevlenmesi; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, izolasyon yapıldığı esnada tahtanın fazla ısınıp alevlenmesi, elektrik trafosu ile elektrik tellerinin birbirine teması sonucu düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, faal durumdaki fritöz ve fırın içerisinde unutulan yemek yağının ısınarak alevlenmesi”

İtfaiye'nin müdahale ettiği özel servis olayları ise şöyle:

“Asansörde ve trafik kazasında aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, sarmaşık bitkilerin arasında sıkışarak mahsur kalan köpeğin kurtarılması, aracın motor bölümünde ve kuyuya düşerek mahsur kalan kedilerin kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması”