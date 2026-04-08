TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümete ve sendikalara yönelik eleştiriler yöneltti. Denktaş, özellikle sağlık hizmetleri ve eğitim hakkının kesintiye uğramasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gündem Kıbrıs canlı yayınında konuşan Serdar Denktaş, hükümetin halkı yeterince bilgilendirmeden ve ilgili muhataplarla istişare etmeden yasa gücünde kararnameyi çıkarmış olmasının yanlış olduğunu vurguladı. Sendikalarla hiçbir görüşme yapılmamasının olayları tetiklediğini belirten Denktaş, krizin bu noktaya gelmeden çok önce kararnamenin geri çekilmesi gerektiğini, hatta hiç gündeme dahi getirilmemesi gerektiğini savundu.

- Haklı Pozisyon Vandalizme Dönmemeliydi

Yaşanan süreçte hem hükümetin hem de sendikaların büyük yanlışlar yaptığını savunan Denktaş, sendikal eylemlerin meclis işgali, taş atma ve kavgaya dönüşmesini "vandalizm" olarak niteledi. Bu tutumun sendikaların haklı pozisyonunu kaybetmesine yol açtığını ifade eden Denktaş, eylemlerin memur dışındaki vatandaşların günlük hayatını zorlaştırdığını kaydetti. Hükümetin kararnameyi geri çekmesini "güzel bir gelişme" olarak değerlendiren Denktaş, konunun bundan sonra sendikaların da katılımıyla komitede görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, günlerdir süren grevler nedeniyle sağlık ve eğitim hizmetlerinin durduğuna dikkat çekerek, “Sağlık hizmeti ve eğitim hakkının engellenmemesi gerekiyor” dedi.

Hükümetin bazı gelirlerinden feragat ederek vergi, harç ve fonları düşürmesi, savaş bahanesiyle getirilen gereksiz fon artışlarından vazgeçilmesi ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla şeffaf bir şekilde istişare süreci başlatılması gerektiğini belirten Denktaş, mevcut hükümetin bu adımları atacak yetiden yoksun olduğunu, muhalefetin ise yapılan yanlışlara çanak tuttuğunu ileri sürdü.