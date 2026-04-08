Meclis oturumu sırasında aniden rahatsızlanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, yüksek tansiyon nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde HasanKüçuk'e sabah saatlerinde anjiyo yapılacağı bildirildi.
Meclis oturumu devam ederken fenalaşan Küçük’e ilk müdahale Meclis revirinde yapıldı. Tansiyonunun uzun süre düşmemesi üzerine hastaneye sevk edilen Küçük, burada yoğun bakımda müşahade altına alındı.
UBP’li Küçük’ün rahatsızlığı Meclis’te büyük üzüntü yaratırken, mesai arkadaşları geçmiş olsun dileklerini iletti.