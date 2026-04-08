Cumhuriyet Meclisi’nde hayat pahalılığı yasa tasarısı görüşülürken Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu da söz alarak hükümetin politikalarını savundu. Amcaoğlu, özellikle akaryakıt fiyatları ve küresel gelişmeler üzerinden eleştirilere yanıt verdi.

Amcaoğlu, Meclis’te yaptığı açıklamada tüp gaza bu gece yarısından itibaren zam geleceğini duyurdu. Buna göre 610 TL olan tüp gazın, 40 TL artışla 650 TL’ye satılacağı belirtildi.

“Petrol fiyatlarıyla ilgili alan siyaset yapılacak bir alan değildir” diyen Amcaoğlu, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Brent petrolün kısa sürede 60 dolardan 118–120 dolar seviyelerine çıktığını ve bunun dünya genelinde yüzde 90’lara varan artışlara yol açtığını ifade etti.

Bu süreçte hükümetin zam yapmamak için çaba gösterdiğini belirten Amcaoğlu, son üç haftada akaryakıt fiyatlarında artış yapılmadığını kaydetti. KKTC’de dizel fiyatının yaklaşık 60 TL seviyesinde olduğunu, Türkiye’de 90 TL’nin, Güney Kıbrıs’ta ise daha yüksek seviyelerin görüldüğünü söyledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ekonomiye doğrudan yansıdığına dikkat çeken Amcaoğlu, küçük ve ithalata bağımlı ada ekonomilerinde bu etkilerin daha yoğun hissedildiğini vurguladı.

“Ekonomilerde sıkışmalar olur, kaçınılmazdır” diyen Amcaoğlu, küresel kriz dönemlerinde ekonomik daralmaların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Rahip Brunson süreci ve pandemi döneminde de benzer tedbirlerin alındığını hatırlatan Amcaoğlu, gelirlerin ciddi şekilde düştüğü dönemlerde hükümetlerin alternatif çözümler üretmek zorunda olduğunu ifade etti.

Hayat pahalılığı düzenlemesinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. Sendikalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda, öngörülemeyen savaş koşullarında hem mali yapının korunması hem de çalışanların hak kaybı yaşamaması için düzenleme yapıldığını belirtti.

“Kamu maliyesi devletindir” diyen Amcaoğlu, alınan kararların herhangi bir siyasi partiye değil, devletin sürdürülebilirliğine yönelik olduğunu ifade etti. Ekonomik tedbirlerin hükümet tercihinden ziyade mevcut şartların zorunlu sonucu olduğunu dile getirdi.

Akaryakıt fiyatlarında vergi alınmadan satış yapılan dönemler olduğunu da hatırlatan Amcaoğlu, haftalık yaklaşık 60 milyon TL’lik kamu kaybı oluştuğunu söyledi. Türkiye’de de benzer şekilde milyarlarca liralık sübvansiyon uygulandığını belirtti.

“Bu tedbirler zorunludur” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntıların yalnızca hükümet politikalarından kaynaklanmadığını, küresel koşulların belirleyici olduğunu vurguladı. Ada ekonomilerinin dış gelişmelere açık yapısına dikkat çeken Amcaoğlu, alınan önlemlerin zorunlu olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, yapılan düzenlemelerin hem mevcut ekonomik sürecin yönetilmesi hem de gelecekte benzer krizlerde kullanılabilecek bir “emniyet sübabı” oluşturmayı hedeflediğini belirterek, ekonomik hayatın normale dönmesiyle birlikte sistemin yeniden dengeleneceğini sözlerine ekledi.