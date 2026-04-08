Sendikalar genel grev ve eylemin yarın da devam edeceğini bildirdi.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “UBP-DP-YDP Hükümeti günlerdir halkımızın ortaya koyduğu mücadeleyi, iradeyi hiçe sayarak Meclis’te hayat pahalılığının ortadan kaldırılması veya dondurulması için meclisi tekrar açmıştır. Kriz bahanesiyle asgari ücretlilerin, emekçilerin, yoksulların, sabit maaşla geçinemeyenlerin üzerine acımasızca yüklemekte ısrar etmektedir. Ülkedeki en büyük kriz hükümetin kendisidir.” İfadelerini kullandı.

Açıklamada, sendikaların kararlı bir şekilde yarın genel grevde olacağı ve saat 09.00’da Meclis önünde toplanacağı kaydedildi. Açıklamada grev yasağı açıklanan yerlerde yasağı tanımayarak sivil itaatsizlik yapılacağı da belirtildi.