10 kiloluk tüp gazın fiyatı 610 TL’den 650 TL’ye yükseltildi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan emirnameye göre, diğer miktarlardaki gazın kilogram fiyatı KDV dahil 65,00 TL’yi geçmeyecek.

İthalatçı şirketlerin azami satış fiyatı KDV hariç 330 TL, dağıtım şirketleri için KDV dahil 455 TL, bayiler için 610 TL, market/bakkallar için azami fiyat ise KDV dahil 650 TL olarak belirlendi.

Taşıma maliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, bayiler 10 kilogramlık tüp gaz için her 10 kilometrede 2.5 TL taşıma payı alabilecek.

Fiyat artışı yarından itibaren yürürlüğe girecek.