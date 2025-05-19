(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da çalıştıkları iş yerinde müşterilerden alacakları paraları kendi hesaplarına yatırılmasını sağlayarak çalan iki kişiden biri olan Kader Özel Ercan Havalimanında yakalanirk3b, suç ortağı henüz bulunmadı. Tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Çapkın mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2023-29 Ocak 2025 tarihleri arasında Ortaköy'de faaliyet gösteren D-Smart isimli iş yerinde çalışan Kader Özel ve E. Ş'nin müşterilerin D-Smart yenileme ücretlerini kendi banka hesap numaralarını verip toplam 45 bin 320 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini söyledi. Polis, şikâyet yerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar hakkında 17 Mayıs'ta tutuklama emri alındığını aktardı. Polis, 18 Mayıs tarihinde Kader Özel'in saat 14.30 raddelerinde Ercan Havalimanından yurt dışına çıkmak istediği esnada görevli memurlar tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, E. Ş'nin ise halen aradığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.