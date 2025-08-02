Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu’nun, yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

Tatar, 11. Beyarmudu Patates Festivali ile 8. Beyarmudu Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, patates festivalinin düzenlenmesiyle patatesin yanında Beyarmudu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de tanıtımının yapıldığını belirterek, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, meclis üyeleri ve çalışanlara, festivalde stant açanlara ve ürettiklerini sergileyenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargolara rağmen ekonomik sektörlerin gelişimine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınıp gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklerine dikkati çekti.Türk Devletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndaki çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağıyla katılım gösterilen toplantılarda Kıbrıs Türkü’nün ekonomik yapısını, kültürünü ve sanatını dünyaya anlattıklarına vurgu yaptı.

Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geleceğe umutla bakılması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, halkın refahı ve müreffeh yarınlar için çalışıldığını kaydetti.

Sınırda ve İngiliz üslerinin yakınında yer alan Beyarmudu’nun yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yatırımların sürmesiyle daha iyi noktaya gelineceğini vurguladı.

Festivale yurtdışından katılan dans ekiplerini selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen dünya ile temasların sürdüğünü kaydetti. Bilişim adası olma yolunda ilerleyen KKTC’de fiberoptik alt yapısının yapımına başlanmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünya ile iletişimin daha kolay sağlanacağını belirtti.