En çok niye üzülüyoruz biliyor musunuz?

Skandallar sarmalında adı geçenlerin birçoğunu tanıyor olmamıza...

Hemen hepsiyle bir hukukumuz oldu geçmişte!

Hukukumuz oldu derken sağlam da eleştirdik kendilerini...

Bir tanesi de küsüp gücenmedi!

Hatta cevap haklarını bile kullanmadılar...

Biz eleştirdikçe sustular!

Şimdi ellerinde kelepçe görünce tabi ki sevinmiyoruz...

Ama en çok da onlar için değil aileleri, çocukları için üzülüyoruz!

Ha keşke elinizdekilerle yetinip fazlasını istemeseydiniz diye geçiriyoruz içimizden...

Yargıya güvenimizin de tam olduğunun altını çizmek isteriz!

...

Dikkat ederseniz yaşananlar sahte diploma olayını çok aşmış durumda...

Artık rüşvet iddialarını öğrenmeye başladık!

Rüşvet boyutunun da daha da artacağı konuşulmaya başlandı...

Dudak uçuklatacak isimler var daha sırada!

Söylenene göre liste başbakana iletilmiş...

Şimdi önünde çok büyük bir fırsat doğmuştur!

Listede olanların çoğunun partilisi olması elbette sıkıntılar ama...

Gereğinin yapılması için vereceği talimat da hem kendisinin hem de ülkenin geleceğini etkileyecek boyutlardadır!

Tek bir isme bile arka çıkmadan karar alırsa ne ala...

...

Şu anda diplomalardan daha ziyade insan kaçakçılığı mercek altına alınmıştır!

Dünyanın dört bir yanından öğrenci kılığında gelenler kayıt yaptırdı, parayı ödedi ama çoğu bir daha uğramadı...

Hatta bunlardan önemli bir kısmının Güney’e kaçtığı da iddia ediliyor!

Tam bir çete işi anlayacağınız...

Şunu da kaydetmek gerek;

Olayın boyutları görünenden çok daha büyük!

Lütfen bir kenara not edin...

Yaşananlar bazı başka üniversitelere de sıçrayacak!

Tabi ki millete rezil rüsva olacağız...

...

İnsanlar diyor ki;

Yakında oto galeriler konusu baş gösterecek!

Uzun zamandır konuşuluyordu bu...

Memleketi araç çöplüğüne çevirdiler!

Maksat kara para aklamaymış...

Gereken neyse yapılsın!

Perde gerisindekiler en yakınlarımız olsa da, üzülecek olsa da akla kara ortaya çıksın...

Anlayacağınız sıradaki gelsin!

...

Dünyanın en kolay muhalefeti KKTC’de yapılır’ desek aksini iddia edebilen çıkar mı?

Hükümet partileri arasında kimin eli kimin cebinde belli değil.

UBP’de kurultay sancısı artarak devam ediyor.

Domates 80 TL, dalında kalan portakal 25 TL

Etin kilosu bin liralara dayanmış…

Eczacısından hekimine devleti soymaktan mahkeme önlerinde…

Üniversitesi sahte diploma dağıtır, YÖDAK başkanı kelepçeli, profesörü ona keza…

Vatandaşı milletin 4 yıl dirsek çürüttüğü üniversite diplomasını bir günde alır…

Karanlık ve tarlaya benzer yollarda insanlar kelle koltukta gider.

Elektrik su faturası akla zarar…

Ev araba sahibi olmak hayal olmuş!

İşsizlik had safhada, liyakat diye bir şey yok…

Adli suçlar tavan yapmış!

Turizm ülkesinde mesai saati sonrası açık müze bulamazsın.

Hava ulaşımın pahalı…

Aklınıza ne olumsuzluk gelirse var.

Bu liste uzar gider!

Bu ülkede en kolay ne yapılır derseniz muhalefet partili olmak diyebilirsiniz.

Hangi konuyu açsanız haklısınız, nerden vursanız kesin galipsiniz.

Bu düzen, bu çarpıklık ciddi anlamda muhalefete yarıyor.

Peki muhalefet kendine işleyen bu süreçte ne yapıyor?

Yeterince aktif mi?

Yorum sizin…

***

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Antalya diplomasi formuna katıldı.

Önemli temaslarda bulundu.

Heyecanı, davasına inancı ve Türkiye ile iyi ilişkilerine diyeceğimiz yok.

Halkın içinden bizden biri.

Doğal, neyse o…

Bu özellikleri dolayısıyla eleştirilere de maruz kalan bir insan.

Şimdi biraz kızdıracağız kendisini.

Hoşumuza da gitmiyor değil.

Yine elinden düşürmediği sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf…

Antalya’dan konakladığı otel’den bir kare. Sabah yürüyüşü…

Eşofmanının üstü puma altı nike…

Modeller farklı renk tonu bile farklı gibi…

Ne var bunda diyeceksiniz.

Böyle şeylere takılmıyor diyeceksiniz doğal insan ne varsa o…

Haklısınız ama Cumhurbaşkanı kendisi.

Biraz daha dikkatli olması gerekmez mi?

Sibel hanım, Ersin bey valiz hazırlarken sizde bir göz atsanız iyi olacak.

***

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, sahte diploma listesinin elinize ulaştırıldığı ve bu konuda son kararı sizin vereceğinizi duyduk. Hem kurultay hem de genel seçimler öncesi elinize büyük fırsat geçmiş durumda hepsini yargıya havale ederek kahraman bile ilan edilebilirsiniz. Bunun için biraz cesaret yeterlidir!

...

Sayın Kudret ÖZERSAY, şimdi de son olarak bir müsteşarın peşine düştüğünüz, bunu da hafta içinde yargıya taşıyacağınız konuşulmaya başlandı. Bu arada millet kaynak ya da kaynaklarınızı merak etmeye başladı. Aman onları koruma altına alın ki ihbarlar kesilmesin!

...

Sayın Kasım KUNİ, medya mensupları diploma skandalı tutuklamalarında bazılarının haberlerinin verildiğini ama bazılarının medyaya verilmediği yönünde şikayetlerde bulunmaya başladı. Haberler anında medyanın eline ulaştırılmazsa sosyal medyada gerçek dışı haberler kamuoyunun kafasını allak bullak ediyor!

...

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, yıllardan beridir bazı üniversitelerin çalışanların yatırımlarını asgari ücret üzerinden yapılması iddia edilirken nedense şimdiye kadar hiçbir ilgili bakan bunların üzerine gitmedi ya da gidemedi. Umarız sizin döneminizde bir ilk yaşanır ve çalışanın hakkını gasp edenler deşifre edilir!

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Sayın Levent UYSAL, şu sıralar sahte diploma ve insan kaçakçılığı ile anılmaya başlayan sahibi olduğunuz üniversitenin patronu olarak gelişmelerle ilgili tek bir açıklamada bile bulunmamanız kamuoyunda hayli manidar karşılanmaya başladı. O kadar paranızı gasp etmişler insan tek bir açıklama bile yapmaz mı?

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Sayın Özdemir BEROVA, birileri düğmeye bastı ve temiz eller operasyonu başladı, artık geriye dönüş de yok. Şimdi sırada getirdikleri yüzlerce araçla para aklayanlar var, pek yakında bunları gazete manşetlerinde göreceksiniz, şimdiden hazırlıklı olmanız öneriliyor.

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Sayın Mustafa TÜMER, YÖDAK’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle başkan adayları listesinde sizin de adınız anılmaya başlandı. Bu makamda iki aday adayı daha var biraz kıpırdanmakta yarar görüyoruz. Eğer atanmanız gerçekleşirse evrakları biraz karıştırırsanız gözlerinize inanamayacağınız skandallar zincirini de göreceksiniz!

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Sayın Dursun OĞUZ, ülkede 50 bin Rus vatandaşının oy kullanacak olması kafalarda soru işaretleri yarattı. Eğer bunlar sadece Rusya’da oy kullanacak olanlar ise gerçek rakam nedir acaba? Bu da gösteriyor ki nüfus sayımı yapılması artık kaçınılmazdır ve çok da gecikmeyin deriz...

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Sayın Ali KAMACI, ülke genelinde bulunan sanayi sitelerinde yangın vakalarındaki artış endişe ile izleniyor. İlgili makamlar bu konuda parmaklarını kıpırdatmadıklarına göre sorumluluk yine sizin sırtınıza yükleniyor değil mi?

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Sayın Fikri ATAOĞLU, genel başkanı olduğunuz partiyi toparlama süreci devam ederken bir vekille olan sıkıntılarınızın devam ettiği konuşulmaya başlandı. Umarız onun da gönlünü alırsınız zira 31 Mart tarihinden sonra erken genel seçim sürecine girileceği tahminleri yapılmaya başlandı!

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Sayın Zerrin ÜSTEL, dün Mağusa’daki UBPli kadınların etkinliğinde bazı organizasyon bozukluklarının yaşandığı ve kalabalık nedeniyle çoğunun geri dönmek zorunda kaldıklarını buna da fena öfkelendiğinizi duyduk. Demek ki bundan böyle bu etkinlikleri başkalarına bırakmayın tamamen bizzat siz ilgileneceksiniz...

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