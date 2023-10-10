Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Ülkede artık her şey zıvanadan çıkmış durumda...

Yönetenlere yıllardan beridir çağrıda bulunuyoruz!

Kamu reformunu artık hayata geçirin diye...

Tınmıyorlar bile!

Çünkü kamuyu tamamen siyasi sitem yönetiyor...

Partizanlık ve popülizm yani!

Devlet yine siyaset ve siyasiler tarafından çökertiliyor...

Devlette çalışanların önemli bir bölümü de devlete değil partiye ve partiliye çalışıyor!

Devletin kadroları allak bullak bir duruma dönüştürülmüş...

İnsanları yanlış yöntemlerle istihdam ediyorlar devlete kapağı atan devlet ciddiyetiyle değil siyaset ciddiyetsizliğinin içinde buluyor kendisini!

Yıllar sonra da kaşarlanıyorlar...

Önce devletim diyeceklerine önce partim ve menfaatlerim demeye başlıyorlar!

Gidilen yol, yol değil anlayacağınız...

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Ülkede yüzün çok üzerinde müşavir ordusu var!

Evde oturup maaş çekmek birçoğuna cazip gelip başka işlerle meşgul olanlar olduğu gibi durumdan rahatsız olanlar da var...

Çünkü sistem tamamen siyaset üzerine göre kurulmuş!

Tüm üst düzey makam sahipleri ekibiyle geliyor, gelsin de giderken de yine ekibiyle gidiyor...

Gecen son yasa sayesinde müşavir sayısında azalma olmasını sağladı ama halen evde oturdukları halde maaş çekenlerin sayısı çok da az değil!

İnsanlar kendilerine görev verilmeyince başka ne yapsın ki...

Bir çoğu çok tecrübeli isim ve bu bile devletin bu işten ne kadar zarar gördüğünü gözler önüne sermeye yetiyor!

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Şimdi yeni bir moda peydahlandı...

Artık kimden bu yetkiyi alıyorlarsa bazı bakan sekreterleri de kendilerini müşavir kadrosuna koymaya başladı!

Bakan gitti onların da işi bitti...

Ortalıkta aylak aylak geziyorlar!

Aralarında caka satan da yok değil...

Haliyle biz de soruyoruz;

Nerede bu devlet ve olması gereken devlet ciddiyeti...

Düzen başıbozukluk düzeni!

Denetleme mekanizması sıfırın da altında...

Siyasilerin ağzını bu konuda bıçak açmıyor!

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Oysa devletin bazı birimlerinde ciddi personel eksiklikleri yaşanıyor...

Veznelerin önünde çalışan sayısı az olduğu için kuyruklar oluşuyor, vatandaş bezdiriliyor ama kimsenin aklına boşta kalan devlet çalışanlarını buraya aktarmak gelmiyor!

Tamam kimseyi işten atın demiyoruz ama en azından devlet memuru statüsünde olanları çalıştırın, başka bir şey istemiyoruz verimli hale getirilsinler...

Öyle devlet kurumları var ki siyasetin cilvesinden dolayı çalıştıkları yere yıllardan beridir gitmiyorlar, ama maaşlar günü gününe hesaba yatıyor!

Bir çoğu da başka özel işletmelerde hiç ıkılmadan sıkılmadan boy gösteriyor...

Bu devlet hala nasıl oldu da batmadı doğrusu çok merak ediyoruz!

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Okullar çökünce...

Maliye Bakanlığı geçen hafta deprem fonunda biriken paranın ne kadar olduğu konusunda açıklama yaptı...

320 Milyon TL hiç de fena değil!

İyide sormazlar mı adama, bütün yaz tatili boyunca ne yaptınız da ihaleler bir türlü sonlandırılmadı...

Alın işte önceki gün bir okulun tavanının çökmesi!

Ya tatil günü değil de hafta içi öğrenciler derslikteyken olsaydı...

Bürokrasi hantal olunca da böyle tatsızlıkların yaşanması an meselesidir!

Hala içimize kor halinde olan meleklerimize yenisi eklemek midir amacınız...

Bu ne sevgi Allah’ım...

Geçtiğimiz hafta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü idrak ettik...

Aman tanrım o da ne, basın bildirileri yağmaya başladı!

Devlet erkanı hayvanları ne kadar çok sevdikleri mesajı yarışına girdiler...

Vallahi de billahi de gülmekten kırıldık desek yalan olmaz!

Bir çoğu 4 Ekim’in ne olduğunu bilmeden önlerine konan bildirilere imza attılar...

Hayvanlarla fotoğraf da çektirip basına servis ettiler!

Soru sadece onlara;

Hayatta acaba kaç kez bir hayvan barınağına gidip onları ziyaret ettiniz?

Komik oluyorsunuz beyler, hem de çok komik...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Salih CANSEÇ, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı olarak çok yakında önünüze gelecek olan ilaç ihalesine dikkat etmeniz öneriliyor. İlaç eksikliği nüksettiği için bir takım teklifler gelebilir bunları ince eleyip sık dokumanız kesinlikle memleket yararına olacaktır...

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Sayın Dursun OĞUZ, para karşılığı vatandaşlık konusundaki dünkü mesajımızdan sonra konuşla ilgili soruşturma başlattığınızı memnuniyetle öğrendik. Zira bu tür yolsuzluklar sadece size değil partinize de büyük sıkıntılar yaratabilir, bu konuda tüm parti teşkilatını uyarmanız şart oldu...

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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, bölgenizdeki siyasi çekişmeler nedeniyle belirli kesimlerin eşiniz üzerinizden sizi ve partinizi vurmak istemesi yanlış olsa da sürpriz bir şey değil. İyi de suçlamalara bir takım belgelerle yanız verdiniz ki art niyetli kişilerin mumları sadece yatsıya kadar sürdü...

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Sayın Murat ŞENKUL, Ercan’ın patronu Emrullah Turanlı’nın evinin önündeki yasadışı iskelesinin eski haline çevrilmesi sadece bölge halkı tarafından değil ülke genelinde memnuniyetle karşılandı. Ha keşke hükümet ederler de sizin kadar cesaret sahibi olup devletin hakkını savunabilselerdi...

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Sayın İrfan GÜNSEL, Yakın Doğu okullarında üst düzey yöneticilerinin yaşadığı huzursuzluklar veliler tarafından endişe ile karşılanmaya başladı. Okula katkıları çok büyük olan yönetici öğretmenlere umarız yeteri kadar katkı ve destek sağlarsınız aksi taktirde elinizden kuş gibi uçar giderler...

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Sayın Salahi ŞAHİNER, bir açıklamanız üzerine vatandaş hangi vekilin hangi şirketin temsilcisi olduğu yönünde yoğun mesaj trafiği başlattılar. Yasal gibi gözükse de etik değil ama bundan böyle isimleri de deşifre ederseniz çok iyi bir amme hizmeti yapmış olursunuz...

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Sayın Mehmet ÇAKICI, siyaset ve ortakların gücü devreye girince nihayet Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalandı. Umarız devlet geçmiş yıllarda olduğu gibi size yüklü bir borç bırakmaz ve işler tıkırında yürür, hayırlara vesile olsun artık, özellikle uyuşturucu bağımlıları için önemli bir fırsat olacaktır...

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Sayın Cafer GÜRÇAFER, deprem riski olan okulların tamiri için belli ki devlet kaplumbağa gibi ağırdan almaya devam edecek. Artık özel sektör ruhunu devreye koymak da size kalıyor sesinizi biraz daha yükseltmeniz şart oldu sanki...

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Sayın Sevilay TAŞARKAN, pek muhterem hepimiz ağabeyi eşinizi kaybetmenizi büyük üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet sizlere sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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Sayın Fikri ATAOĞLU, DP’nin hükümetten çekilme söylentileri için umarız ki söyleyeceğiniz çok şey vardır. Ama siz de gayet iyi biliyorsunuz ki hükümetten çekilmek kesinlikle sizin inisiyatifinizde değil, bu konuda sizinle bahse girebiliriz, var mısınız?...

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