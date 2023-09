Levent Özadam - Mesaj Kutusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ezber bozarak hep söylenen ama hep de süslü laflar olarak kalan söylemi, iradeye ve eyleme yansıtarak ezber bozduğunu söylemek iddialı olmaz.

Ne demişti Bakan Gardiyanoğlu;

“Bu Devletin tek kuruşunu yedirmem. Hesabını sorarım.”

Ve İlaç yolsuzluğu ile ilgili patlayan skandalın arkası çorap söküğü gibi geldi.

Elbette Başbakan Ünal üstel’in de skandal karşısında ezber bozarak deyim yerindeyse “sin da gülle geçsin” siyasetçilerinden farklı bir duruş ortaya koyması da ilaç yolsuzluğu dosyasının kapanmamasında önemli bir rol oynadı.

Devletin ve hepimizin hakkını yiyenler şimdi yargı karşısında.

Yargılama sonunda suçsuz bulunanlara lafımız yok ancak suçu sabit olanlara söylenecek tek bir şey var; zehir zıkkım olsun çaldığınız yediğiniz her bir lokma.

Ve elbette suçlu bulunanların cezalarını çektikten sonra meslekleri olan doktor ve eczacılığı da yeniden icra etmemeleri gerektiği de ortada…

…

İlaç Yolsuzluğu dosyası ve devletin kararlılığının domino etkisi yaparak başka hırsızlık ve yolsuzlukların da ortaya çıkarılmasında etkisinin olması Kıbrıs Türkünün en büyük beklentisi…

“Bu Devletin tek kuruşunu yedirmem. Hesabını sorarım” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun maaş çeken ölülerden haberi var mıdır acaba?

Hiç durmasın Bakan Gardiyanoğlu!

Bakanlık müfettişlerine hemen tozlu dosyaları raflardan indirme talimatı versin.

Versin de görsün bakalım hayata gözlerini yuman kaç kişinin hala daha ölüm belgelerinin yakınları tarafından Bakanlığına bağlı daireye bildirilmediğinden Devlet ölülere ayda ne kadar Sosyal Sigortalardan emekli maaşı ödemeye devam ediyor?

Devletin ve tüm Sosyal Sigorta emeklilik hakkı olanların haklarının kimler tarafından gasp edildiğinin ortaya çıkarılarak “Ölülere Maaş Skandalı”nın şark kurnazlarının yargının karşısına çıkarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun düğmeye basması yeterli…

…

Ölmüş kişilerin yerine 1 ay fazla maaş çeken de senelerdir çeken de en ağır ceza ile cezalandırılmalı ki ibret olsun.

İbret olsun ki yapanın yanına kalmasın.

Yapanın yanına kalmasın ki Kıbrıs Türkü, Devletine ve onu yönetenlere karşı güvenini yeniden kazansın.

Devleti devlet gibi yönetmeye başlamanın ilk adımı olsun, İlaç Yolsuzluğu dosyası ancak Devleti devlet gibi yönetme kararlılığının da devamı olsun “Ölülere Maaş Skandalı”.

Tıpkı İlaç Yolsuzluğunda yargılama sonrası suçu sabit olanlar gibi “Ölülere Maaş Skandalında” da Devletin bir kuruşunu her kim yediyse yediği her bir lokma zehir zıkkım olsun.

“Ölülere Maaş Skandalı” domino etkisi yaratarak neden bir başlangıç olmasın.

Sosyal Sigorta emekli maaşları hiç vakit kaybetmeden mercek altına alınmalı.

Suçu olanlar hemen yargı karşısına çıkarılmalıdır…

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, müjdemizi isteriz nur topu gibi yeni bir sorununuz daha ortaya çıktı. Öldükleri için maaşları kesilmesi gerekenlerin bazı aile üyeleri bildirim yapmadıkları için bu maaşları yine devletin ensesi üzerinden kendileri tahsil ediyorlar. Birkaç güne kadar size isimlerini de vereceğiz haberiniz olsun istedik…

…

Sayın Kasım KUNİ, Mağusa’daki patlama ve Noyanlar diskosunda yaşanan cinayet olayıyla ilgili vatandaş meraklı sorular yöneltmeye devam ediyorlar. Soruşturma dosyalarının akıbetinin kamuoyuna da açıklanmasını bekleyen çok sayıda özellikle de aile bireyleri var…

…

Sayın Ünal ÜSTEL, Mağusa limanına atanan Hasan Curcioğlu konusunda hükümet ortağınız bunu onaylamayınca ciddi bir hükümet krizine doğru gidildiği patlamanın da her an yaşanabileceği konusunda yoğun kulisler yapılmaya başlandı. Bir an önce gerekli tedbirleri almanız bekleniyor…

…

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, sahte yeşil reçeteler konusunda tedbir alma açıklamanız doğru bir karar ama bizim anladığımız kadarıyla geçmişe bir çizgi çekerek daha önce reçete yazanların peşine düşme kararı almadınız geldi bize. Para karşılığı insan sağlını hiçe sayanları görmemezlikten gelmek bize göre büyük hata olacak!

…

Sayın Özdemir BEROVA, öğretmen hazırlık ödemelerinin 5 Ekim’de ödenme fikri gayet iyi oldu ama artık kimin aklına geldiyse görsele para koymak büyük hata oldu. Bu konularda danışmanlarınızın kulaklarını çekmekte yarar görüyoruz, öğretmen camiasının hayli gücüne gitti…

…

Sayın Emrullah TURANLI, Girne’deki evinizin önüne iskele yapımı belediye tarafından durdurulunca çareyi deniz aşırı yerlerde arayarak şikayet telefonlarına başlamışsınız. Yahu bir kere de ülkenin yasalarına saygı gösterip çıngar çıkarmasanız kötü mü olurdu yani!

…

Sayın Alev ECEVİT, Sosyal Hizmetler Dairesi müdürü olarak anneleri vefat eden 5 minik yavru için girişim başlattığınızı ve hiç gecikmeden aileyle ilgilenmeye başladığınızı memnuniyetle öğrendik. Umarız bu talihsiz aileye devletin tüm birimleri yardımda bulunmayı esirgemezler…

…

Sayın Durali GÜÇLÜSOY, başbakanın da dert yandığı gibi en büyük sorunumuz plansız büyüme olduğuna göre artık DPÖ’yü atağa geçirmek de sizin sorumluluklarınız arasında bulunuyor. İstatistik kurumunu şöyle iyi bir disipline sokmakla göreve başlayabilirsiniz…

…

Sayın Ahmet AYDIN, 89 yaşında ve hasta oldukları halde trafiğe çıkanlar artık ölüklü kazalara neden oluyorsa sistemi sil baştan yenilemekte yarar görüyoruz. Bir sürü genç yaşta aldığı sürüş ehliyetini denetimsiz olarak asla kullanmamalı çeşitli muayenelerden geçirilmelidir değil mi?

…

Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, harnup üreticileri bu yıl fazlasıyla zarar edeceklerini bildikleri için çok yakında bakanlığın kapısına dayanmak için hazırlık yapmaya başladılar. Devletin eli onlara uzatılmazsa bir çoğu harnup ağaçlarını kesip odun olarak satacaklarını belirten mesajlar gönderiyorlar!

…