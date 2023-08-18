Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Zamlara alıştık, alıştırıldık artık…

Başlıklar aşağı yukarı aynı;

Akaryakıta okkalı zam!

Hepsi bu kadar…

Çok da kimsenin umurunda değil!

Sonra niye yine zam yaptınız diye sorsak cevap belli;

Döviz yükseliyor, dünya petrol fiyatları yükseliyor, zam yapmak kaçınılmaz oluyor…

Bahaneyi uydurmuşlar bir kere…

Elektrikte de konu aynı!

Geçen ayın faturaları hayli uçuk geldi, bu ay sonu faturaları daha da uçuk gelecek…

Geçen ay zamlı faturalar gelmeden açıklamışlardı bu ayın da zammı olacağını!

Bahane de hazır…

Mevzuata uygundur!

Çünkü mevzuat şimdi akıllarına geldi…

Son üç yıl mevzuat uygun değil miydi diye sorunca da susmakla yetiniyorlar!

Bir Allahın kulu da ortaya çıkıp seçimler nedeniyle zam yapmadık, hükümet edenler yaptırmadı diyemiyorlar…

Alıştık bir kere!

Ya da alıştırıldık…

Eskiden muhalefet, sivil toplum örgütleri vardı, onlar da yaz tatilinin tadını çıkarmakla meşguller!

…

UBP’de yeni kabine tamam…

Şükürler olsun, aylardır bekliyorduk sonunda yeni bakanlarımıza kavuştuk!

Gidenler üzüldü ama belli etmedi…

Ama kulislerde konuşulanlar çok mühim!

Gelenler mutlu mu mutlu…

Alt kadro sanki düşman partisinin elamanı gibi, kendi güvendiklerini atamaya başladılar!

Müsteşarlar, müdürler hatta özel sekreterler bile değişiyor…

Herkes kendine yakın olan ile çalışmak istiyor!

Eh onlar da haklı yani…

Bizde kural böyle işliyor çünkü!

Sadece bakanlar değil tepeden tırnağa hepsi değişiyor…

Gerekçe belli, kesinlikle güvensizlik!

Partili bile artık kendi partilisine güvenmiyor çünkü herkesin bir ajanı var…

…

UBP’de kabine tamam ama daha bitmedi…

Kurultay hazırlıkları başladı bile!

Önce elbette tüzük kurultayı…

Nerde 14 bin kişinin oy kullanması nerde bin küsur kişinin iradesi!

Önce tüzük kurultayı sonra genel kurultay…

Ankara bu kez Ünal Üstel diyor!

Büyük ve mega projeler için illa ki Üstel…

Üstel’in bir kez daha seçilmesi için de önce kurultay, sonra projeler!

UBP Genel Başkanlığı için ısrarla aday olacağını söyleyen Hasan Taçoy açıklamalarını biraz da zamansız yapınca devre dışı kalmış oldu…

Zira Taçoy akıllı bir siyasetçidir!

Eğer Ankara Üstel’i işaret ediyorsa buna karşı çıkacak bir yapıda değildir…

Faiz Sucuoğlu da aynı kulvarda yer alıyor!

Her ne kadar şu sıralar nabız yoklasa da eminiz ki aday olma gibi bir lüksü yoktur…

…

Sadece UBP değil artık ülke olarak kurultaya odaklandık…

Kimler aday olacak kimler olmayacak!

Ama bir de şu büyük projeler var işte…

Peki gündemimiz kurultay mı olmalıydı!

Kesinlikle hayır…

Madem ki üçlü hükümet uzun bir süre daha görevde kalacak, kurultay derdi değil memleketi kurtarma derdine düşmeliydiler!

Hemen her sektör tel tel dökülürken ülke genelinin UBP kurultayına odaklanması yanlıştır, ülke gündeminin önünü tıkamaya yöneliktir…

…

“Din magandaları…”

"Night Club Magandaları" mekanda çıkan bir tartışmayı insan öldürme ile sonuçlandırır.

"Din Magandaları" insanların inançlarına saygı duymaz, papazları taciz eder, kadınlara hakaret eder.

Bu Magandalık Kültürü aslında "YOLSUZLUK VE HUKUKSUZLUĞU şiar edinen Siyaset Magandaları"ndan beslenir. "Siyaset Magandaları" da bakan olup insanlara hakaret etmediler mi? Siyaset Magandaları değil mi AKSA'ya elektriği, T&T'ye 59 milyon Euro'yu peşkeş çekip, bunu eleştirenlere saldıran, hakaret eden? Bu Magandalık Kültürü bu ülkenin bünyesine yabancıdır. Bu ülkede yaşamak isteyen demokrasiyi, saygıyı, hoşgörüyü öğrenecek.

Not: Dursun beyin söz konusu kişi hakkında yasal işlem yapılacağıyla ilgili açıklamasını takdir ediyorum. Benzer yasal işlemleri Siyaset Magandaları ile ilgili yapmasını da bekliyoruz.”

(Doğuş DERYA)

MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, Sağlık Bakanlığı özel kalem müdürünüzün ismi belli oldu diye duyduk ama bu konuda yasal mevzuatı çok iyi incelemeniz gerekiyor. İsmi duyan bazı bakanlık çalışanları bu atamanın yasal olmayacağını iddia etmeye başladılar haberiniz olsun istedik…

…

Sayın Meray DÜRÜST, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlık göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun, çok büyük ihtimalle bugün yarın atamanız gerçekleşecek diye duyduk. Bu arada eşiniz konuyu halletti ama bölgede partide daha şimdiden büyük intihal yaşanmaya başladı, biraz sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz…

…

Sayın Serkan İLSEVER, bizin için müsteşarlık görevi için bir arayış vardı ama İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanacağınızı kimse tahmin etmiyordu. Yeni görevinizde başarılar dileriz, bu dönem üzerinizde büyük bir sorumluluk olacaktır…

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Sayın Ünal ÜSTEL, her ne kadar kurultayın önceliğiniz olmadığını söyleseniz de başlattığınız yoğun ziyaretlerde kurultaya ne kadar önem verdiğiniz gözler önüne seriliyor. Bu arada dün sabah yine İstanbul’a uçmuşsunuz umarız sağlıkla ilgili değildir inşallah…

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, yeni eğitim yılında haftanın iki gününde tam gün eğitim kararı alınca sendikalar şimdiden eylem planlarını hazırlamaya başladılar. Yeni dönem beklendiğinden çok daha sıkıntılı geçeceğe benziyor. Bu arada deprem riski taşıyan okullara hala bir çivi bile çakılmadığı yönünde şikayetler geliyor…

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Sayın Mesut ENER, İçişleri Bakanlığı müsteşarlık makamından sürpriz bir şekilde alınınca sadece siz değil bir çok bürokratın ağzı açık kaldı. Bu arada görevden alınmanın bir söylenti üzerine yapıldığı yönündeki yorumlar birilerini fazlasıyla meraklandırdı…

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Cumhuriyet Meclisi’ni toplama konusunda sanki de bile bile lades oldunuz gibi geldi bize. Zira rakip parti yılların tecrübesiyle siyaset oyununu çok iyi oynuyor ve bunda da epey başaralı oluyor değil mi?

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Sayın Ahmet NOYAN, işletmenizde işlenen cinayetle ilgili nihayet sessizliğinizi bozup kısa da olsa bir açıklama yapmanız kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Bu arada aileye yapılacak yardımlar konusu da bir hayli önemli ve dikkat çekiciydi. Umarız bu talihsiz olaydan siz ve tüm işletmeler dersini almış olur…

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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, emeklilik günlerinde de sizden hareketli bir yaşam beklerken aksine evde torun bakarak zaman geçirdiğiniz konuşuluyor. Kimi arkadaşlarınız pili bitti derken kimi de enerji depoladığınızı iddia ediyor.

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Sayın Hüseyin PAŞA, daha önce uyardığımız gibi Kıb-Tek’e yapılacak olan istihdamlar konusu kamuoyunda da şüphe dolu soruları beraberinde getirdi. Sınav sorularını bir üniversiteye bırakırsanız daha iyi olacak gibi geldi bize. Nasıl olsa sözlü sınavı yine siz yapacaksınız değil mi ama?

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