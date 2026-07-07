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Gönyeli’de meydana gelen “Şiddet Tehdidi, Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak ve İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı Y.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Olayın Detayları

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler olayla ilgili bulguları aktardı. Özgenler, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Kuzey çevre yolu üzerinde ND 414 plakalı Suzuki Alto marka araç sürücüsü Güzelyurt’ta sakin zanlı Y.K., Gönyeli’de sakin Y.D. yönetimindeki AB024E plakalı Mercedes marka aracı yakın mesafeden takip edip Alayköy çemberinden Lefkoşa istikametine döndükleri esnada aracın camını açarak yolun solunda ilerleyen Y.D.’ye hakaret ettikten bir süre daha aracı ile ilerledikten sonra araç içerisinden müşteki Y.D.’ye tabanca doğrultup “seni vururum” demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunup korkutmak maksadı ile silah taşıdığını mahkemeye aktardı.

Silahtan Çakmak Çıktı

Polis olayın bilgilerine 3 Temmuz 2026 tarihinde geldiğini aynı gün zanlının derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını ve aracında yapılan aramada şoför koltuğunun alt kısmında silahın bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelemeye gönderilen silahla ilgili rapor temin edildiğini, raporda ateşli silah değil çakmak olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Teminata Bağlandı

Polis, zanlının suçlarını kabul ettiğini, ülkede oturma izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.