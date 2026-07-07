Kamalı Haber

Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gittikten bir yıl sonra Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklanan A.Ş. mahkemeye çıkarıldı.

Güney Kıbrıs’a İzinsiz Geçtiği Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Yusuf Menekşeli, zanlının “Birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC topraklarından izinsiz ayrılma” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gittiğini kaydetti.

Ercan Havalimanı'nda Tutuklandı

Polis, KKTC topraklarını izinsiz terk eden zanlının 6 Temmuz 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçunu kabul ettiğini aktardı.

Tutuklu Yargılanması Talep Edildi

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının yasa dışı yollardan ülkeyi terk ettiğini, işlediği suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, 37 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

37 Günü Aşmayacak Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 37 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.