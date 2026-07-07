Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Ev açma ve İkametgahtan Sirkat" suçlarından tutuklanan O.G. mahkemeye çıkarıldı.

Cep Telefonunu Çaldığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Yeşildal olguları aktardı. Polis, 17.11.2023 tarihinde Lefkoşa'da misafir olarak bulunduğu adreste C.Ö.’ye ait 3 bin 500 TL değerindeki X4 Poco marka cep telefonu sirkat ettikten sonra ikametgahın ana giriş kapısını açarak çıkış yaptığını söyledi.

Telefon Başka Bir Şahsın Kullanımında Bulundu

Polis, mesele ile ilgili olarak GSM şirketine yazı yazıldığını, sirkat edilen cep telefonunun Ö.K. isimli şahsın kullanımında olduğunun öğrenildiğini açıkladı. Polis, Ö.K.’den yapılan soruşturmada, cep telefonunu zanlıdan 2 bin 700 TL’ye satın aldığını, telefonunun hırsızlık malı olduğunu bilmediğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, telefonun emare alındığını, zanlı hakkında ise tutuklama emri çıkarıldığını ifade etti.

Suçunu Kabul Etti

Polis, zanlının 2 Temmuz tarihinde Ercan Havalimanından ülkeye giriş yaparken tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul edip, "Paraya ihtiyacım olduğu için yaptım" dediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, askıda davası veya sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

"Çok Pişmanım" Dedi

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu, o zamanlar zor durumda olduğu için telefonu çaldığını ifade etti.

Teminata Bağlandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.