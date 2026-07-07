Kamalı Haber

Alayköy’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan Y.A. mahkemeye çıkarıldı.

Polis Olayı Anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Batuhan Ünalan olguları aktardı. Polis, Alayköy yolu üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde kargon olarak çalışan zanlının 7 Temmuz saat 05.00 sıralarında 90 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada tasarrufundaki bıçakla tartıştığı C.A.U.’yu sağ göğüs ucundan iki ayrı kesi oluşmasına neden olarak, yaraladığını söyledi. Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını zanlının ise tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan bıçak ve zanlının olay esnasında giydiği kıyafetlerin arandığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Zanlı Suçlamaları Kabul Etmedi

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, “Ben garsonum, odama çekilmiştim, bağırma sesleri duyunca kulübün bahçesine gittim. 3 kişi taşkınlık yapıyordu, onları dışarı çıkardım. Ancak onlar bir süre kiralık araçta oturduktan sonra geri geldiler, ben içeri girmelerini engellemeye çalışırken, biri düştü ve yaralandı” dedi.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.