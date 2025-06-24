Siyasete dönüş kararı almasıyla birlikte şahsına ve itibarına yönelik ithamlarla "kirli bir iftira kampanyası" başlatanları, iddialarını ispatlaması için bugün Sarayönü’ne davet eden eski Başbakan Yardımcısı, bakan ve milletvekili Serdar Denktaş, saat 18.00'de Dikilitaş önüne gitti.

Sarayönü'nde basının sorularını yanıtlayan Denktaş, “Şikayetin varsa, Dikilitaş’a anlat.” deyişinden yola çıktığını söyleyerek, “Şikayetim var. Yapılan iftiralar, atılan çamurlar... yıllarca sessiz kaldım” dedi ve iddiaları ortaya atan veya attıranları saat 20.00’a kadar burada bekleyeceğini belirtti.

Denktaş, “Bu memleketin çocuğuna, bu memlekete 32 yılını harcamış birine, babasını baba diye sevemeden büyüyen bir insana yapılan bir ayıp vardır. O ayıbı herkesin önünde ifşa etmek istiyorum.” dedi.

Denktaş, açıklamaların ardından kendisine destek verenler ile sohbet etti.